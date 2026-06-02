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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Вступительный ролик ремейка «Готики» напомнил о скором релизе игры
До выхода остались считанные дни.
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В эту пятницу геймеры среднего возраста, на которых, собственно, и рассчитан ремейк «Готики», смогут вернуться в своё детство/юность и вспомнить приключения Безымянного героя. По такому поводу разработчики из Alkimia Interactive совместно с издательством THQ Nordic представили вниманию общественности вступительный ролик «Готики».

В данном видео девелоперы кратко представляют нам предводителя Миртанского королевства Робара II, а также вводят в курс местных событий. Примечательно, что видео выпущено в том числе с полной русской локализацией. По всей видимости, издатель помнит, что «Готика» помимо своей родины — Германии — известна по большей части лишь в Восточной Европе, и в особенности на постсоветском пространстве.

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Напомним, что ремейк «Готики» прилично задержался, и до относительно недавних пор фанаты серии могли лишь до умопомрачения проходить демоверсию. Что ж, 5 июня игра станет доступна во всей своей красе, причём по весьма демократичной по сегодняшним меркам цене — 2 699 рублей.

#thq nordic #gothic #alkimia interactive #gothic remake
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