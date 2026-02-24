Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Экшен Marvel’s Wolverine про Росомаху выйдет в середине сентября этого года
Но на подробности проекта разработчики пока не расщедрились.

О существовании проекта под названием Marvel’s Wolverine, главным действующим лицом которого будет самый известный персонаж «Людей Икс» — Росомаха — мы знаем уже без малого 4,5 года. Информация о нём выдавалась разработчиками крайне небольшими дозами, и вот сегодня представители студии Insomniac Games расщедрились на самое главное: объявили точную дату выхода — 15 сентября на PlayStation 5.

Может быть интересно

Источник изображения: Insomniac Games.

Дополнительными подробностями девелоперы не поделились, но из предыдущих материалов мы знаем, что Marvel’s Wolverine будет «взрослой» игрой с проработанной боевой системой. Нашему главному герою предстоит отыскать «постоянно ускользающие от него тайны своего мрачного прошлого».

Судя по всему, перед нами эксклюзив для PlayStation 5. По крайней мере, на первые несколько лет после релиза. Sony хоть и твердит о том, что дополнительная аудитория ей никогда не помешает, но основной целью компании по прежнему остаётся продажа игровых приставок. А для этого, как вы понимаете, необходим богатый каталог качественных эксклюзивных видеоигр.

#insomniac games #marvels wolverine
