Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
PC Building Simulator 2 заглянет на консоли PS5 и Xbox Series в конце февраля
Или спустя три года после выхода на компьютерах.

Нашумевший в своё время «Симулятор сборки ПК» три года назад обзавёлся продолжением с более широким выбором комплектующих от разных производителей. Проблема заключалась лишь в том, что для того, чтобы установить «сиквел» данного симулятора, нужно уже было обладать компьютером. Проще говоря, в качестве пособия по сборке своего первого ПК данный продукт использовать проблематично.

Может быть интересно

Источник изображения: Spiral House / Epic Games Publishing.

Разработчики из Spiral House вместе с издательством Epic Games Publishing покумекали и решили, что от расширения платформенной доступности своего творения всем только лучше, поэтому сегодня анонсировали версии PC Building Simulator 2 для консолей PlayStation 5 и Xbox Series. До соответствующих платформ симулятор доберётся в конце этого месяца — 26 февраля.

Отметим, что PC Building Simulator 2 позволяет собирать компьютеры из компонентов от более чем 40 производителей, проходя все этапы: от выбора комплектующих и их распаковки до установки в системный блок и последующей проверки. При этом игра позволяет вам собирать максимально уникальные «системники», в том числе балуясь «кастомным» водяным охлаждением всех основных элементов: процессора, видеокарт и силовых элементов материнской платы.

#epic games publishing #pc building simulator 2 #spiral house
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
14
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
4
Пять по-настоящему удививших меня игр
2
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
11
Выбираем бензиновый снегоуборщик: 10 бюджетных моделей ценой от 30 до 60 тысяч рублей
+

Сейчас обсуждают

Юрий Иванов
21:43
а покупать ровно в 4 раза выше рекомендованной цены по вашему норм ? )))
Цены на DDR5 для ПК в феврале 2026 года в Германии остались неизменными по сравнению с январём
NuclearMissionJam
21:33
На Рутубе. Ютуб тормозит сильно, из-за этого фпс падает, "проходить" некомфортно
Пять по-настоящему удививших меня игр
corsi
21:00
Ну аффтар по настоящему дол...б. И судя по описанию, большинство игр "пройдено" на ютубе.
Пять по-настоящему удививших меня игр
Chato-Boot
21:00
Одно слово - Microslop.
Microsoft: ИИ сможет заменить большинство офисных работников через 12-18 месяцев
AlexeyBnd
21:00
Лежат в гараже пара 6600-ых под AGP: - полноценная 6600GT от MSI по моему - 6000 простая от Асус. Обе рабочие... составляют комплект бывшей легенде Abit NF7 rev. 2.0... Что же вообще о 6600Gt, то .....
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
zik3ak
20:50
Оверы превращаются... В четырежды переваренный калл.
МК провёл масштабное сравнение различных конфигураций DDR4 и DDR5 в играх и бенчмарках
Mixail80
20:24
В таком виде готовиться к непростым временам надо не геймерам... а игроделам :)
Wccftech: геймерам стоит готовиться к непростым временам из-за развития ИИ-технологий
Котэ
20:20
да и куй с ними
iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут работать исключительно с eSIM
Dentarg
20:19
Покупай на панике, продавай на эйфории - простой секрет успеха, но нужны яйца для его воплощения. Плюс важно вложиться в актив, который имеет повторяющиеся циклы, а не разовый хайп и потом забвение. И...
Криптоиндустрия Вьетнама переживает глубокий спад из-за падения рынка криптовалют
Дмитрий Патрушев
20:08
Что ты несёшь обдолбанный? Зайди на сайт и посмотри сколько весит Merc319 6800xt. И проверь сколько весит двухсекционная вода. И блок питания 850 Ватт не может весить 500 грамм!
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter