Или спустя три года после выхода на компьютерах.

Нашумевший в своё время «Симулятор сборки ПК» три года назад обзавёлся продолжением с более широким выбором комплектующих от разных производителей. Проблема заключалась лишь в том, что для того, чтобы установить «сиквел» данного симулятора, нужно уже было обладать компьютером. Проще говоря, в качестве пособия по сборке своего первого ПК данный продукт использовать проблематично.

Может быть интересно

Источник изображения: Spiral House / Epic Games Publishing.

Разработчики из Spiral House вместе с издательством Epic Games Publishing покумекали и решили, что от расширения платформенной доступности своего творения всем только лучше, поэтому сегодня анонсировали версии PC Building Simulator 2 для консолей PlayStation 5 и Xbox Series. До соответствующих платформ симулятор доберётся в конце этого месяца — 26 февраля.

Отметим, что PC Building Simulator 2 позволяет собирать компьютеры из компонентов от более чем 40 производителей, проходя все этапы: от выбора комплектующих и их распаковки до установки в системный блок и последующей проверки. При этом игра позволяет вам собирать максимально уникальные «системники», в том числе балуясь «кастомным» водяным охлаждением всех основных элементов: процессора, видеокарт и силовых элементов материнской платы.