В эпоху господства многопользовательских игр, распространяемых по условно-бесплатной модели, разработчики из Embark Studios совместно с издательством Nexon решили рискнуть и выпустить свой экстракшн-шутер ARC Raiders по «премиальной» модели — купил и играешь без ограничений.

Источник изображения: Nexon / Embark Srudios.

Риск полностью оправдался: мало того, что это едва ли не самый успешный проект в жанре, так ещё и его продажи продолжают расти. Так, из отчёта Nexon следует, что к середине февраля было продано уже свыше 14 миллионов копий ARC Raiders. На достижение этого результата шутеру потребовалось порядка 3,5 месяцев — релиз состоялся в конце октября прошлого года.

На сегодняшний день ARC Raiders довольствуется 86-процентным пользовательским рейтингом в Steam, а единовременный «онлайн» в сервисе Valve составляет от 90 тысяч до 300 тысяч пользователей в зависимости от дня недели и времени суток.