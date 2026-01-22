Несмотря на вчерашнюю громкую новость об отправке Ubisoft «под нож» нескольких игр.

Вчера вечером игровые издания со ссылкой на комментарий Ubisoft в рамках специального мероприятия сообщили о том, что французский издатель, выказав недовольство качеством продукции, отменил релизы шести игр, включая ремейк Prince of Persia The Sands of Time, а также отложил релизы ещё семи игр вкупе с закрытием двух пусть и никому неизвестных, но всё же студий-разработчиков.

Компания не стала уточнять, какие именно игры были пущены «под нож», а какие отложены до лучших времён, но игровое сообщество предположило, что среди них как минимум один долгострой уже поистине эпических масштабов в лице Beyond Good & Evil 2, о которой мы толком ничего не знаем уже почти девять лет.

И вот здесь на сцену, как оно часто бывает, выходят инсайдеры всех мастей. В данном случае авторитетный инсайдер Том Хендерсон, имеющий колоссальные связи в игровой индустрии и пока что ни разу не пойманный на ошибочной информации, сообщил о том что как раз-таки Beyond Good & Evil 2 по каким-то неведомым причинам смогла пережить вчерашний процесс. Как уточнил Хендерсон, проект остаётся в разработке. Никакими подробностями инсайдер, впрочем, пока не обладает.

Вместе с тем Хендерсон добавил, что среди игр, релизы которых теперь отложены на неопределённые сроки, числится ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag. По его информации, обновлённые приключения Эдварда Кенуэя мы увидим в лучшем случае через год.