Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Инсайдер: работа над Beyond Good & Evil 2 продолжается
Несмотря на вчерашнюю громкую новость об отправке Ubisoft «под нож» нескольких игр.

Вчера вечером игровые издания со ссылкой на комментарий Ubisoft в рамках специального мероприятия сообщили о том, что французский издатель, выказав недовольство качеством продукции, отменил релизы шести игр, включая ремейк Prince of Persia The Sands of Time, а также отложил релизы ещё семи игр вкупе с закрытием двух пусть и никому неизвестных, но всё же студий-разработчиков.

Может быть интересно

Компания не стала уточнять, какие именно игры были пущены «под нож», а какие отложены до лучших времён, но игровое сообщество предположило, что среди них как минимум один долгострой уже поистине эпических масштабов в лице Beyond Good & Evil 2, о которой мы толком ничего не знаем уже почти девять лет.

И вот здесь на сцену, как оно часто бывает, выходят инсайдеры всех мастей. В данном случае авторитетный инсайдер Том Хендерсон, имеющий колоссальные связи в игровой индустрии и пока что ни разу не пойманный на ошибочной информации, сообщил о том что как раз-таки Beyond Good & Evil 2 по каким-то неведомым причинам смогла пережить вчерашний процесс. Как уточнил Хендерсон, проект остаётся в разработке. Никакими подробностями инсайдер, впрочем, пока не обладает.

Вместе с тем Хендерсон добавил, что среди игр, релизы которых теперь отложены на неопределённые сроки, числится ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag. По его информации, обновлённые приключения Эдварда Кенуэя мы увидим в лучшем случае через год.

#ubisoft #beyond good & evil 2 #beyond good and evil 2
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
11
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
+
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
7
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
4
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
2

Сейчас обсуждают

Китя.
16:37
В ДНС дешевле чем на яме маркете заказывать и потом побреет яма с гарантией еще.
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Илья Булавский
16:26
Антикризисный - это комп за 350-400 уе. Не вижу тут ничего антикризисного. Новое+БУ= 400 уе. Вот антикризисный пк. И я уверен на нем поираю почти во все.
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Сергей Анатолич
16:24
Скоро придётся стремиться снизить свою зависимость от американских энергоносителей! Придурки!🤣
Европа стремится снизить свою зависимость от американских интернет-технологий
ChatoBOT
16:22
Жёлтая гойзетёнка "СпекулянтЪ", да ещё и ссылающаяся на какой-то источник в Сирии... Умеет же наш ресурсный зашкварк рассмешить почтенную публику.
Сирия может попросить российских военных покинуть один из аэродромов в стране
Сергей Анатолич
16:20
67 800! Какая точность! 🤣
Один из банкоматов в Манчестере «завис» на экране логина Windows 7
ChatoBOT
16:19
Наш ресурсный зашкварк вымучил очередную, заморскую, peremogu.
БПЛА MQ-20 Avenger совершил автономный перехват самолёта
Вячеслав Безруков
15:57
Ну если все собирать в магазине на 3 буквы то там все будет втридорога
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Дамир Григорьев
15:48
П-позеры, 480 лживых фпс в синг проекте.... А слабо такое сделать в шутанах без задержек конских + где плохая оптимизация?
WCCFTech: NVIDIA заявляет о трехкратном росте FPS в Arknights: Endfield на ПК
DTS
15:42
Дешевле может быть (на данный момент времени), но не лучше. Если было бы лучше, то покупали бы там. Ты не путай себя с государством, у него и у тебя разный уровень и разные цели.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Garthar
15:37
А можно меня поставить подержать этот триллион часок? Я обязательно верну 900 миллиардов..
Власти РФ вложат 1 триллион рублей в создание мегакорпорации полного цикла по производству чипов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter