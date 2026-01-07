Франшиза давненько простаивает без дела.

Если не считать весьма сомнительный во всех отношениях проект Wolfenstein Youngblood, то последняя полноценная игра в данной серии шутеров — Wolfenstein II The New Colossus — появилась на свет осенью 2017 года. Для AAA-франшиз это непозволительно долгое время простоя, за которое о серии, тем более в наше время с тотальным переизбытком видеоигр всех жанров и стилей, забывают.

По всей видимости, в студии MachineGames понимают, что настала пора исправлять ситуацию, и занялись работой над следующей частью приключений Би Джея Бласковица. По крайней мере, о том, что новая игра серии находится в разработке, сообщили источники крупного игрового издания Kotaku.

Подробностей проекта пока нет, что может свидетельствовать либо о хорошо охраняемой разработчиками коммерческой тайне, либо о том факте, что производство новой игры находится на зачаточных стадиях. Как вы понимаете, оба варианта примерно равновероятны.

Издание Windows Central дополняет, что MachineGames постарается выпустить новую игру серии к премьере телесериала по её мотивам. Дата премьеры сериала, впрочем, пока остаётся неизвестной.