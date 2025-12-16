Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Более миллиона человек добавили научно-фантастический экшен Pragmata от Capcom в список желаемого
Корреляция между «желаемым» и приобретаемым не обязательно прямая.

Научно-фантастический приключенческий экшен Pragmata был анонсирован компанией Capcom в кажущемся сейчас бесконечно далёким 2020 году. С тех пор сведения о проекте появлялись на свет в год по чайной ложке, и вот разработчики сообщили о том, что после объявления точной даты выхода Pragmata и запуска демоверсии число игроков в Steam, добавивших новинку в список желаемого, перевалило за миллион человек.

Релиз Pragmata про приключения астронавта Хью и девочки-андроида Дианы запланирован на 24 апреля наступающего года.

Что до статистики добавлений в список желаемого, то не стоит обвинять разработчиков в нагнетании хайпа. «Круглые» цифры любят все, и раз Steam предоставляет возможность пожонглировать статистикой, учитывая, что прямой корреляции между списками желаемого и последующими продажами нет, то вполне естественно, что разработчики ею пользуются. Тем более что Capcom на этом поприще не первая и не последняя.

#capcom #pragmata
