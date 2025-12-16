Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Зомби-экшен Dead Island 3 планируется к выходу в 2028 году
А до этого момента, как говорится, сперва дожить надо.

Минувшей осенью Dambuster Studios прямым текстом сообщила, что трудится над следующей частью серии Dead Island. Желание разработчиков, а если точнее, то издателя, заработать на раскрученной франшизе вполне естественно: Dead Island 2, несмотря на то, что он больше десяти лет пребывала в состоянии производственного ада, по итогу оказалась вполне достойным продуктом, полностью оправдавшим все ожидания игрового сообщества.

И вот теперь в свежем финансовом отчёте студия уточнила, что намерена выпустить продолжение серии в свет в 2028 году. А если точнее, то в период с первого по второй финансовый квартал, что в переводе на стандартный «человеческий» календарь означает апрель—сентябрь включительно.

Пока что говорить о подробностях условной Dead Island 3 не приходится: проект находится на начальных стадиях разработки, и очевидно, что в обозримой перспективе в его отношении будет соблюдаться режим тишины. В своё время разработчики поторопились с анонсом и презентацией Dead Island 2, и в результате мы получили десять лет ожиданий, смен разработчиков и даже концепции игры в целом. Чем меньше у игрового сообщества поводов накручивать себе ложное представление о грядущем проекте, тем меньше будет итоговое разочарование оным: сегодня незамысловатое правило «действия говорят громче любых слов» должно быть одним из основополагающих в игровой индустрии.

#dead island 2 #dambuster studios #dead island 3
