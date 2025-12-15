Теперь в усовершенствованные версии могут поиграть владельцы Xbox Series, PlayStation 5 и даже Nintendo Switch 2.

Усовершенствованная версия ролевой игры Divinity Original Sin II от ныне уже всемирно известной Larian Studios вышла в свет на персональных компьютерах в кажущемся сейчас бесконечно далёким и беззаботным 2017 году. До консолей текущего поколения обновление ползло много лет, и вот, сегодня наконец-то доползло, о чём официально сообщили разработчики.

Если ранее вы не приобретали Divinity Original Sin II, то обновлённая версия будет платной. В том случае, если игра имеется на вашей учётной записи, обновление будет применено бесплатно и автоматически.

Напомним, что консолями текущего поколения, которые большинство игровых журналистов на протяжении многих лет именовали «некстгеном», коим они де-факто перестали быть сразу же после старта их продаж, являются PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Также обновлённая Divinity Original Sin II доступна на портативной консоли Nintendo Switch 2.