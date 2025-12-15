Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Star Wars Fate of the Old Republic планируют выпустить до 2030 года
Об этом заявил сам геймдиректор будущего проекта.

Хоть минувшее мероприятие The Game Awards 2025 и было, по мнению геймеров, самым скучным за всё время своего существования, но несколько относительно важных анонсов в его рамках всё-таки прозвучало. Так, например, мы узнали, что ветеран BioWare Кейси Хадсон теперь возглавляет новый коллектив под названием Arcanaut Games, которому поручена разработка свежего ролевого экшена Star Wars: Fate of the Old Republic.

Процесс производства новинки находится на зачаточных стадиях, однако унывать по этому поводу не стоит: девелоперы намерены выпустить новинку в срок до 2030 года, о чём и заявил сам Хадсон в своих социальных сетях.

Следует осознавать тот факт, что Star Wars: Fate of the Old Republic фактически относится к категории AAA-игр, или высокобюджетных проектов, рассчитанных на массовую аудиторию. Обычно игры такого рода создаются как минимум три года, но, учитывая масштаб непосредственно данного проекта, столь высокая проявленная Хадсоном уверенность может означать, что у коллектива как минимум готовы «лекала», по которым новинка и будет создаваться.

Уложиться в сроки Arcanaut Games удастся только в том случае, если разработка будет идти по маслу, без проблем и задержек. А это в современной игровой индустрии достаточно редкое явление. Поэтому оптимизм руководителя проекта подкупает, но всецело разделять его мнение по данному вопросу мы бы не стали. Здоровый пессимизм ещё никому не вредил, а вот завышенные ожидания — всегда прямой путь к разочарованию.

Подробностей Star Wars: Fate of the Old Republic пока критически мало. Можно даже сказать, что их вообще нет: известно лишь, что новинка подразумевается как своеобразный духовный и идейный наследник культовой Star Wars Knights of the Old Republic (KotOR).

