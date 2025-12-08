Девелоперов обвинили в использовании искусственного интеллекта.

Развитие нейросетей и прочих ИИ-технологий привело к тому, что общество охватила паранойя, и во многих свежих музыкальных произведениях, фильмах, текстах, фотографиях и видеоиграх люди стали видеть вмешательство ИИ. Применение «нейронок» вполне справедливо воспринимается как халтура, поэтому когда в их использовании заподозрили студию Goonswarm Games, недавно анонсировавшую экшен Postal: Bullet Paradise, в официальных соцсетях коллектива разгорелась настоящая интернет-драма.

Разработчики начали оправдываться и даже прикладывать доказательства того, что работают над новинкой «вручную». В конечном счёте разбирательства перешли во взаимные оскорбления, приведшие к тому, что издательство Running With Scissors, известное как разработчик оригинальных игр серии Postal, решило разорвать связи с Goonswarm Games и отменить проект Postal: Bullet Paradise.

После этого сама студия объявила о закрытии. В сопроводительном комментарии представители ныне почившего коллектива утверждают, что являются без вины виноватыми, и шесть лет их труда «были отменены всего за несколько дней». Что уже само по себе подозрительно: слишком легко девелоперы поставили на себе крест.

К сожалению, проверить заявления разработчиков могут только специалисты. Что же до применения ИИ, то это современная реальность, которую пока не научились регулировать и с которой приходится мириться. Отдельные лидеры мнений даже считают, что «нейронка» способна сделать более качественную видеоигру, чем живые разработчики. Глядя на современную продукцию игровой индустрии, с этим можно даже согласиться, но психологически к такому развитию событий общество пока ещё явно не готово, что и было наглядно доказано в истории с Goonswarm Games.