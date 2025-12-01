Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Hitman подтвердили намерение выпустить следующую часть серии
Но до реализации план дойдёт ещё относительно не скоро.

Создатели любого случайно или не очень ставшего популярным массового произведения искусства прибегают к практике его нещадной эксплуатации. В конечном счёте из-за этого франшиза рано или поздно себя изживает, но на пути к этому финалу можно заработать огромное состояние. Вот и IO Interactive, известная в первую очередь как разработчик игр серии Hitman, тоже не отстаёт от традиции и по мере возможности «штампует» всё новые и новые приключения Агента 47.

Так, в рамках интервью изданию Variety руководитель студии Хакан Абрак, отвечая на вопрос о планах коллектива по созданию следующей части Hitman, заявил, что новая игра серии обязательно выйдет, однако наступления этого момента потребуется подождать. Пока что у IO Interactive много других хлопот, в том числе с экшеном 007 First Light про становление Джеймса Бонда, релиз которого запланирован на следующий год.

Попутно коллектив намерен продолжать оказывать контентную поддержку проекту Hitman World of Assassination, так что если условная четвёртая часть и выйдет, то вряд ли даже в среднесрочной перспективе.

В этом году серия Hitman отметила важный рубеж — 25 лет с момента выхода первой части. Немногие современные игровые франшизы, тем более финансово успешные и не растерявшие былого лоска, способны похвастать подобным долголетием.

#io interactive #hitman
