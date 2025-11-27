Теперь у геймеров будет дополнительный повод проводить время в данном командном боевике.

Система достижений в видеоиграх воспринимается геймерами по-разному. Одни не обращают на них внимание вовсе, другие стараются получить их максимально приемлемое для себя количество, третьи же не жалеют ни времени, ни усилий, и готовы «выбивать» даже самые хитрые и трудновыполнимые «ачивки», специально созданные разработчиками для искусственного удержания геймеров в своём проекте.

И вот с сегодняшнего дня система достижений появилась в тактическом шутере Rainbow Six Siege, о чём официально объявила Ubisoft.

Всего на текущем этапе речь идёт о 48 достижениях разной степени сложности получения, и мы практически уверены в том, что данное действие Ubisoft пусть и ненадолго, но повысит «онлайн» Rainbow Six Siege. Впрочем, в данном аспекте компании не о чем переживать: пользовательская база у «Осады» стабильная, и через Steam в шутер одновременно, в зависимости от дня недели и времени суток, играют от 19 тысяч до 50 тысяч пользователей.

Напомним, что игре 1 декабря исполнится ровно 10 лет. Скорее всего, по такому случаю разработчики проведут в шутере ряд праздничных мероприятий.