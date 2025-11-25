Весь контент, впрочем, опробовать не получится. Видимо, было бы слишком «жирно».

Как и было обещано ранее в этом месяце, с сегодняшнего дня в Battlefield 6 стартовала так называемая неделя бесплатного доступа. В названии, собственно, заложен весь смысл данной акции; мы же со своей стороны лишь перечислим особенности её проведения.

Итак, сразу следует отметить, что «бесплатная неделя» существенно ограничена в контенте: игрокам разрешат побегать только на картах Blackwell Fields, Siege of Cairo и Eastwood, а из игровых режимов будут доступны только классические Conquest, Team Deathmatch и Rush, а также новый режим Sabotage.

Чтобы поиграть в пробную версию Battlefield 6, потребуется установить клиент «королевской битвы» Battlefield REDSEC. Как отметили в Battlefield Studios, весь прогресс, достигнутый за время бесплатного доступа, будет сохранён и впоследствии перенесён в основную версию Battlefield 6 в случае её покупки.

Хотя мы привыкли к тому, что в свежевышедших видеоиграх проводят «бесплатные недели/выходные» и отправляют их на распродажи преимущественно в случае неудачных релизов, но конкретно Battlefield 6 — исключение из этого неписанного правила. Шутер продемонстрировал самый успешный старт за всю историю серии и продолжает радовать издателя высокими показателями «онлайна».