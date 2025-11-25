Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Battlefield 6 стартовала неделя бесплатного доступа
Весь контент, впрочем, опробовать не получится. Видимо, было бы слишком «жирно».

Как и было обещано ранее в этом месяце, с сегодняшнего дня в Battlefield 6 стартовала так называемая неделя бесплатного доступа. В названии, собственно, заложен весь смысл данной акции; мы же со своей стороны лишь перечислим особенности её проведения.

Итак, сразу следует отметить, что «бесплатная неделя» существенно ограничена в контенте: игрокам разрешат побегать только на картах Blackwell Fields, Siege of Cairo и Eastwood, а из игровых режимов будут доступны только классические Conquest, Team Deathmatch и Rush, а также новый режим Sabotage.

Чтобы поиграть в пробную версию Battlefield 6, потребуется установить клиент «королевской битвы» Battlefield REDSEC. Как отметили в Battlefield Studios, весь прогресс, достигнутый за время бесплатного доступа, будет сохранён и впоследствии перенесён в основную версию Battlefield 6 в случае её покупки.

Хотя мы привыкли к тому, что в свежевышедших видеоиграх проводят «бесплатные недели/выходные» и отправляют их на распродажи преимущественно в случае неудачных релизов, но конкретно Battlefield 6 — исключение из этого неписанного правила. Шутер продемонстрировал самый успешный старт за всю историю серии и продолжает радовать издателя высокими показателями «онлайна».

#electronic arts #dice #battlefield 6 #criterion games #ripple effect
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
36
Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony
1
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
5
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
+

Сейчас обсуждают

козлина
20:46
на дошик оно заработало, но вот только приходится в сухомятку грызть. А так ему хоццся жижки похлебать, аж невмоготу. Хоть б кто ему спустил немного напитку...
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
Непраныч. Непран.
20:40
Культяпкин опять обделался, признал себя дурачком и пидаргом. С чем я его и поздравляю. )))))))))))) Ещё признания будут?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Alagar81
20:37
У меня сейчас 5080, были 2080ti, 3090, 6900xt. Куда ещё добавлять, к своему 5950х уже наверное не буду видео апгрейдить.
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
Непраныч. Непран.
20:37
Духу хватает. Так ты признаёшь, что ты пидар?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
20:36
Легко. Вот твоё признание..... )))))))))
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
20:29
Какой вопрос, ты его хоть помнишь или ссанина жирной бабы тебе уже в моск ударила?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
20:26
А над столом повесил? Сидишь, наверно, смотришь на своё признание, что ты дурачок висящее над монитором и наслаждаешься своей тупостью?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
20:25
Нет ни тоги и не другого у меня. Поэтому ты должен выполнить договор и признать себя пидарoм или ты не мущина?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Панишер
20:24
Я тебе уже сказал,жди развития событий А твоя задача,пока меня не будет сейчас,ответить в крысу на сообщения на которые не ответил и дописать все остальные.ухахахахахах.ты должен держать марку дыряво...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
20:20
Так ты заскринил и распечатал, своё признание, что ты дурачок?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter