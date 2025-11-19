Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
В Battlefield 6 на следующей неделе можно будет поиграть бесплатно
С 25 ноября по 2 декабря включительно.

Не успели мы толком осознать, что Battlefield 6 уже больше месяца как вышла, как Electronic Arts и Battlefield Studios (DICE сотоварищи) объявили о скором проведении в игре недели бесплатного доступа. Поиграть в бесплатную версию можно будет с 25 ноября по 2 декабря включительно.

Подробности предложения разработчики опубликуют через несколько дней, а пока известно лишь, что в рамках «бесплатной недели» будет доступен далеко не весь внутриигровой контент. Побегать позволят только по картам Eastwood, Siege of Cairo и Blackwell Fields, а из игровых режимов будут доступны Rush, Conquest, Team Deathmatch, Sabotage, а также ещё один необъявленный.

Предложение распространяется на все актуальные платформы, так что поиграть можно будет как на ПК, так и на PlayStation 5 и Xbox Series.

Хотя многие геймеры воспримут это действие издателя и разработчика как своеобразное отступление, но необходимо понимать, что статистические показатели у Battlefield 6 превосходные: в одном только Steam в шутер одномоментно в зависимости от времени суток и дня недели играют от 100 до 250 тысяч человек. Так что акцию всё же логичнее воспринимать как попытку оказания дополнительного давления на «конкурентов» с целью перенимания их аудитории.

#electronic arts #dice #battlefield 6 #criterion games #ripple effect
Сейчас обсуждают

VRoman
18:57
160 лс? Теперь начнётся намеренное снижение мощности двигателя для паспортной бумажки как это было в Японии, чтобы потом лёгкие модификации давали +50% л.с.
В октябре импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос в 2,6 раза
[IRanPast]
18:55
Steam Machine ещё больше популяризирует linux
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
Говорящий Гриб
18:52
Вы уже определитесь, то ли вы его уже производите серийно, как трещали пару дней назад. То ли только испытания планируете, того чего пока нет. Избрехались вы в край, товарищи американе.
Boeing назвал сроки испытаний истребителя шестого поколения F-47
Серж Комиссаров
18:44
Автор просто Красавчик еще более подробны обьяснений не где не видел
Кошмары на улице Acer - впечатления от игрового ноутбука Nitro AN515-55 и оптимизация его работы
Руслан Знамов
18:43
Ну да, цена вверх и сразу агитация к покупке )))
Roblox с 2026 года введет обязательную верификацию через видеокамеру для доступа к чатам
козлина
17:49
нейтрализовали и клизмовали.... )))))))
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
ФельдшеR
17:46
Конечно верят - если каждый 5й в России ребенок! Гораздо смешнее что все поголовно жители государства свинофермы - свиньи!)) И верят что мир стоит на 3х китах, а черное море выкопали древние укры. А ...
Института психологии РАН: Каждый пятый россиянин верит во вращение Солнца вокруг Земли
Алексей Курляев
17:37
Батла была всегда копией калды. Всё в этом бф - это типичный call of duty modern warfare 2019. Меню кастомизации пушек, появление на поле боя после старта, режим как в кс - убили и ждёшь, когда тима в...
Battlefield 6 получила крупный патч с новыми картой, режимом и оружием
max1024
17:33
до "короля"-комментатора все никак не дойдет суть, уже раза 3 прожевали. про "выпендреж" промолчу, можно погулить даты моих результатов FX5800U на HWBOT раз уж тут его приплели, я не помню сколько ле...
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
swr5
17:33
А вы говорите про винду. Да майки плевали на винду у них теперь главный приоритет - Azure на Linux.
Microsoft представила 132-ядерный процессор Cobalt 200
