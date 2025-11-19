С 25 ноября по 2 декабря включительно.

Не успели мы толком осознать, что Battlefield 6 уже больше месяца как вышла, как Electronic Arts и Battlefield Studios (DICE сотоварищи) объявили о скором проведении в игре недели бесплатного доступа. Поиграть в бесплатную версию можно будет с 25 ноября по 2 декабря включительно.

Подробности предложения разработчики опубликуют через несколько дней, а пока известно лишь, что в рамках «бесплатной недели» будет доступен далеко не весь внутриигровой контент. Побегать позволят только по картам Eastwood, Siege of Cairo и Blackwell Fields, а из игровых режимов будут доступны Rush, Conquest, Team Deathmatch, Sabotage, а также ещё один необъявленный.

Предложение распространяется на все актуальные платформы, так что поиграть можно будет как на ПК, так и на PlayStation 5 и Xbox Series.

Хотя многие геймеры воспримут это действие издателя и разработчика как своеобразное отступление, но необходимо понимать, что статистические показатели у Battlefield 6 превосходные: в одном только Steam в шутер одномоментно в зависимости от времени суток и дня недели играют от 100 до 250 тысяч человек. Так что акцию всё же логичнее воспринимать как попытку оказания дополнительного давления на «конкурентов» с целью перенимания их аудитории.