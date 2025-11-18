При этом консоли как устройство «всё в одном» уходить куда-то в прошлое не торопятся и вряд ли уйдут.

За последние годы в игровой индустрии действительно наблюдается рост популярности персональных компьютеров, а игровые консоли архитектурно стали их подобием в противовес полностью уникальным устройствам, как это было ещё во времена Xbox 360 и PlayStation 3. Отметил эту тенденцию в том числе и глава Take-Two Interactive Штраус Зельник, по словам которого, игровая индустрия в целом идёт в сторону компьютеров.

По мнению Зельника, непосредственно производители игр всё чаще выбирают открытые платформы, коими, безусловно, являются ПК. При этом руководитель Take-Two не торопит события и всё-таки уточняет, что консоли как удобные системы для игры перед телевизором никуда не уйдут. По крайней мере, в обозримой перспективе.

Занятно в этом признании Зельника то, что главная игровая франшиза Take-Two Interactive, а именно Grand Theft Auto, традиционно первым делом выходит именно на консолях. К слову, даже Grand Theft Auto VI, релиз которой недавно переехал на осень 2026 года, пока что анонсирована только для консолей PlayStation 5 и Xbox Series. Понятно, что компьютеры в этом списке пусть и с большим опозданием, но появятся, но расхождение реальности с заявлениями руководства компании вызывает вопросы.