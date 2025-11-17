Тенденция у Call of Duty вполне закономерная.

В отношении Call of Duty Black Ops 7 ещё до релиза витали тревожные мысли: инсайдеры сообщали о слабой сюжетной составляющей новинки, сборщики статистики рапортовали о рекордно низком количестве предзаказов, ну а после релиза стало понятно, что и инсайдеры были правы. Как итог, слабые показатели «онлайна» и продаж, а также антирекордно низкие пользовательские оценки на агрегаторах.

В частности, на сегодняшний день Call of Duty Black Ops 7 довольствуется на агрегаторе Metacritic пользовательским рейтингом в 1,8 балла из 10 возможных. В прошлый раз хуже показатели были только у Call of Duty Modern Warfare III (2023) с рейтингом в 2,3 балла из 10 возможных.

Следует сразу отметить две вещи. Во-первых, так называемый ревью-бомбинг, когда геймеры, поддавшись стадному чувству, обстреливают новую игру негативными оценками, причём зачастую гиперболизируя её недостатки, никуда не девался. Во-вторых, с течением времени рейтинг может поползти вверх, но на высоком уровне он уже не окажется, если только администрация Metacritic не удалит отзывы из категории появившихся в период ревью-бомбинга.

А вот что уже не исправить, так это показатели «онлайна» и продаж игры. Судя по гробовой тишине разработчиков и издателя на эту тему, ситуация радикально отличается от той, которую себе представляли в Activision.