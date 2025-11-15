Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Шутер Escape from Tarkov добрался до релиза после восьми лет в раннем доступе
Казалось, что этот день не настанет, но разработчики порадовали.

Экстракшн-шутер Escape from Tarkov существовал в формате раннего доступа (платной бета-версии) на протяжении восьми лет — с 2017 года. Казалось, что проект так и останется в таком вечно совершенствующемся виде, но несколько месяцев назад представители студии Battlestate Games порадовали геймеров и объявили о том, что проект доберётся до полноценного релиза в статусе версии 1.0 уже 15 ноября.

Что ж, на календаре именно этот день, и все желающие отныне могут присоединиться к сообществу ценителей «Таркова». Причём, что важно, без различных ухищрений с собственным магазином игры, а непосредственно через Steam. На всякий случай напомним, что те, кто приобрели раннюю версию Escape from Tarkov в собственном магазине студии, не получат её копию для Steam.

В версии 1.0 разработчики расширили финальные этапы партии (так называемый эндгейм), усовершенствовали систему обучения, улучшили модели оружия и экипировки, и многое другое. Улучшения затронули также звуковую и графическую составляющие шутера.

При этом Escape from Tarkov предлагается в Steam по весьма демократичным по современным меркам ценам. В базовом издании игра обойдётся в 1 800 рублей (1 530 рублей по скидке, действующей до 29 ноября), а в двух расширенных — в 2 900 рублей (2 465 рублей по скидке) и 4 000 рублей (3 400 рублей по скидке) соответственно. Расширенные издания отличаются от базового только доступом к защищённым контейнерам, большим тайникам, а также специальными наборами умений. Кроме того, в самом дорогом издании вам будет дарован начальный бонус к лояльности со стороны внутриигровых торговцев.

#escape from tarkov #battlestate games
