В озвучивании персонажей примут участие известные российские актёры дубляжа.

История сложилась таким образом, что серия «Готика» стала любимой как на родине — в Германии — так и в Восточной Европе, преимущественно в России, странах СНГ и Польше. Как следствие, именно на этих языках, помимо международного английского, создаются полноценные локализации ремейка первой части. Вообще, издательство THQ Nordic продемонстрировало редкую для современных крупных игровых компаний дальновидность и не стало уходить с российского рынка, а даже напротив — как видите, всячески его поддерживает.

Что до непосредственно русской озвучки, то в её создании приняли участие известные российские актёры дубляжа. Так, голос нашему протагонисту — Безымянному герою — подарил Пётр Гланц-Иващенко, который уже работал над предыдущими частями серии в этой же роли.

Некроманта Ксардаса вновь озвучит Фёдор Сухов. Сколько всего актёров поучаствовали в локализации ремейка «Готики», не уточняется, но разработчики упомянули Ислама Ганджаева, Сергея Габриэляна-младшего и Ивана Жаркова, озвучивших Мильтена, Лареса и ряд неигровых персонажей соответственно.

Полноценный релиз ремейка «Готики» должен состояться в первом квартале следующего года. Пока что же можно сыграть в небольшой пролог, выступающий в качестве демоверсии проекта.