Имеется в виду, за минувшую неделю.

Вокруг экстракшн-шутера ARC Raiders последнее время много «хайпа». Пользоваться этой возможностью надо, тем более что информационные поводы вполне достойные. Так, сегодня компания Valve опубликовала традиционный недельный чарт по выручке продаваемых в Steam видеоигр. Из этой статистики следует, что за неделю с 28 октября по 4 ноября лидером среди премиальных (платных) игр был именно герой данного материала.

На втором месте расположился многопользовательский шутер Battlefield 6, ну а бронзовую медаль в этом своеобразном командном зачёте получило приключение Dispatch. Любопытно, что топ-10 замыкает пародийный боевичок Escape from Duckov, что в очередной раз подтверждает, что геймеры зачастую голосуют сердцем, но никак не кошельком. В целом же десятка лидеров среди платных игр выглядит следующим образом:

ARC Raiders;

Battlefield 6;

Dispatch;

Steam Deck;

Season 1 Battlefield Pro — Battlefield 6 and REDSEC;

The Outer Worlds 2;

RV There Yet;

Crusader Kings III;

Escape from Duckov.

Напомним, что с некоторых пор в Steam существует разделение на общий и «премиальный» чарт продаж. Связано это с тем, что в игровой индустрии стало избыточно много условно-бесплатных проектов, которые в значительной степени «портят» статистику других игр.