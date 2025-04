И это ведь только начало: впереди выходные.

Главная игровая новость этой недели, а, возможно, и всей весны, это выход ремастера ролевой игры The Elder Scrolls IV Oblivion. Вообще, обычно обновлённые версии культовых игр не сопровождаются столь плотным и разнообразным информационным потоком, но геймеры и игровые журналисты столь «изголодались» по «Древним Свиткам», что с жадностью бросились поглощать всё, что связано с усовершенствованным «Обливионом».

Такая популярность закономерно отразилась на статистических показателях новинки: The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered стала одной из самых популярных игр в Steam вообще, и самой популярной в сегменте свежих релизов.

И вот сегодня Bethesda Game Studios сообщила о том, что ремастер приключений Чемпиона Сиродила привлёк внимание четырёх миллионов игроков. Поскольку новинка доступна в том числе по подписке Game Pass, неизвестно, сколько из этих четырёх миллионов пользователей непосредственно приобрели ремастер.

В целом, необходимо понимать, что игровая индустрия неминуемо переходит к подписной модели распространения, поскольку это попросту удобнее и выгоднее, особенно на фоне «дорожания разработки» продукции современной игровой индустрии, поэтому следует привыкать к тому, что разработчики и издатели рапортуют именно о количестве игроков, а не проданных копий их творений.

Напомним, The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered включает в себя как основную игру, так и два крупных сюжетных дополнения: Knights of the Nine и The Shivering Isles. Так что прохождение, если вы можете позволить себе, например, не больше двух часов игры в день, растянется не на один месяц.