Легенда.

Легендарный программист Джон Кармак, один из создателей культовой игры Doom, совершил настоящий подвиг, завершив работу над её движком (id Tech 1) в ходе 28-часового марафона по написанию кода. Этот эпизод из истории разработки недавно вспомнил Терри Ким, основатель Kaizen Business Coach, подчеркнув влияние Кармака на игровую индустрию и другие сферы.

Doom, вышедший в декабре 1993 года для DOS, заложил основы жанра шутеров от первого лица. Революционная для своего времени иллюзия трёхмерного пространства и динамичный игровой процесс создавали ощущение погружения, ранее недоступное в играх. По словам Кима, Кармак был одержим созданием реалистичных 3D-миров. В ходе разработки, столкнувшись с приближающимся дедлайном и нехваткой времени на доработку движка, Кармак решил проблему радикально — устроив марафон программирования и создав по итогу революционный движок.

Ещё до прихода в id Software Кармак разработал для серии игр Commander Keen движок, обеспечивающий плавную, как на консолях, прокрутку и анимацию, что было редкостью для ПК-игр того времени. В Doom он впервые в играх применил технику двоичного разбиения пространства (Binary Space Partitioning, BSP). BSP позволяла определять, какие части окружения должны быть видны игроку. В сочетании с продвинутым для своего времени рендерингом, имитацией динамического освещения и продвинутой архитектурой уровней движок id Tech 1 произвёл настоящую революцию.

Влияние Кармака вышло за пределы игровой индустрии. После ухода из id Software он применил опыт разработки игр в аэрокосмической отрасли, основав стартап Armadillo Aerospace. Компания занималась разработкой суборбитальных космических кораблей для космического туризма, но в 2013 году проект был приостановлен.