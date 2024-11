Случилась непредвиденная нехватка средств.

Humanoid Origin, студия под руководством бывшего генерального менеджера BioWare Кейси Хадсона, объявила о своем закрытии. Причиной стал неожиданный дефицит финансирования.

Канадская компания сообщила о своем решении в LinkedIn. «Несмотря на все усилия по защите студии от проблем в индустрии, непредвиденная нехватка средств не позволяет нам продолжать работу», — говорится в заявлении.

Разработчики выразили сожаление, что не смогут завершить работу над своим новым научно-фантастическим проектом. Главной задачей Humanoid Origin сейчас является помощь сотрудникам в поиске новой работы.

Руководство студии признаёт высокий профессионализм своей команды и её вклад в развитие проекта. «Мы благодарим их за талант, смелость и дружбу», — говорится в обращении к публике.

Humanoid Origin была основана Хадсоном и группой ветеранов игровой индустрии в 2021 году. Студия работала над многоплатформенной AAA-игрой с упором на повествование и проработку персонажей. Кейси Хадсон, проработавший в BioWare почти 20 лет, руководил разработкой оригинальной трилогии Mass Effect и Star Wars: Knights of the Old Republic. Нехватка финансирования поставила точку в амбициозном проекте Humanoid Origin, оставив нереализованными планы опытной команды. К сожалению, в последние годы это случается всё чаще.