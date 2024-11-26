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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Студия бывшего генерального менеджера BioWare Кейси Хадсона закрылась после двух лет работы
Случилась непредвиденная нехватка средств.

Humanoid Origin, студия под руководством бывшего генерального менеджера BioWare Кейси Хадсона, объявила о своем закрытии. Причиной стал неожиданный дефицит финансирования.

Канадская компания сообщила о своем решении в LinkedIn. «Несмотря на все усилия по защите студии от проблем в индустрии, непредвиденная нехватка средств не позволяет нам продолжать работу», — говорится в заявлении.

Разработчики выразили сожаление, что не смогут завершить работу над своим новым научно-фантастическим проектом. Главной задачей Humanoid Origin сейчас является помощь сотрудникам в поиске новой работы.

Руководство студии признаёт высокий профессионализм своей команды и её вклад в развитие проекта. «Мы благодарим их за талант, смелость и дружбу», — говорится в обращении к публике.

Humanoid Origin была основана Хадсоном и группой ветеранов игровой индустрии в 2021 году. Студия работала над многоплатформенной AAA-игрой с упором на повествование и проработку персонажей. Кейси Хадсон, проработавший в BioWare почти 20 лет, руководил разработкой оригинальной трилогии Mass Effect и Star Wars: Knights of the Old Republic. Нехватка финансирования поставила точку в амбициозном проекте Humanoid Origin, оставив нереализованными планы опытной команды. К сожалению, в последние годы это случается всё чаще.

#игры #bioware #mass effect #humanoid origin #кейси хадсон
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