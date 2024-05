Shadow of the Erdtree поступит в продажу на ПК и консолях.

Разработчики из студии FromSoftware совместно с издательством Bandai Namco Games опубликовали сюжетный трейлер Shadow of the Erdtree — действительно масштабного дополнения к ролевому экшену Elden Ring. Представленный ролик проливает свет на некоторых персонажей и в очередной раз даёт насладиться визуальным стилем Shadow of the Erdtree.

реклама

События Shadow of the Erdtree будут происходить в землях Теней, где игрокам придётся отправиться по стопам Микеллы Неомрачённого. По ходу развития сюжета мы все узнаем историю королевы Марики и установим причину начатых Микеллой поисков.

Руководство FromSoftware в лице Хидетаки Миядзаки называет дополнение Shadow of the Erdtree крупнейшим DLC в истории студии. Поклонников оригинальной Elden Ring ожидает восемь новых категорий оружия, больше десяти боссов и множество видов снаряжения.

Авторы также дали понять, что история всей Elden Ring не будет завершена в дополнении. Вполне может оказаться, что развитие сюжета произойдёт в сиквеле. А ещё для Shadow of the Erdtree запланировано несколько концовок, получение каждой из них зависит от принимаемых игроком решений.

Дополнение Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Сам трейлер, кстати, был тепло принят пользователями YouTube, которые дружно принялись признаваться в любви к разработчикам из FromSoftware и лично Хидетаки Миядзаки.

«Возьмите уже мои деньги!» — красноречиво отметил в комментариях человек с ником _kdr_1541.