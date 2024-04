Череда переносов, похоже, закончилась.

Компания Fulqrum Publishing вместе со студией Best Way огласили дату релиза своей стратегии в реальном времени Men of War II. Проект станет доступен для покупки с 15 мая. Играть можно будет через платформы Steam и Epic Games Store по цене в 1500 рублей.

Men of War II погрузит фанатов жанра в эпицентр баталий Второй мировой войны. Игра предлагает три одиночные кампании, две специальные исторические сюжетные линии, динамичную кампанию под названием «Завоевание» и особый тактический режим «Рейд».

В сюжетных сражениях геймерам будет предоставлена возможность управлять войсками США, Советского Союза и Германии. К тому же, игра поддерживает кооператив до пяти игроков для одиночных миссий. На старте будет доступно для опробования 20 карт для мультиплеера, 5 PvE- и 13 PvP-режимов.

Представители руководства Best Way отмечают, что благодаря полученной во время открытых бета-тестирований обратной связи от фанатов команде удалось внести в игру ряд значительных доработок. Определённых улучшений удалось достичь как в техническом плане, так и визуальном оформлении стратегии. Также подобные мероприятия помогли добиться дополнительного исправления ошибок и доведения баланса до идеала.

Изначально Men of War II должна была стать доступной 20 сентября 2023 года, но Fulqrum и Best Way решили перенести дату релиза с целью улучшить качество продукта.