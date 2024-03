Три игры предлагают купить за $40. Самой старшей скоро исполнится 17 лет.

Информация о сборнике S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy появилась в Сети ещё за некоторое время до официального анонса — именно поэтому полноценного сюрприза для фанатов не случилось. Но рассказать про это нужно: на прошедшей прямой трансляции от Microsoft состоялся анонс сборника, который уже вышел на консолях PlayStation и Xbox. По такому случаю был представлен отдельный трейлер.

Среди ключевых особенностей S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy следует отметить следующее:

переработанный интерфейс с учётом правил взаимодействия с геймпадом — появилось колесо выбора оружия;

готовящаяся реализация поддержки модификаций через платформу Mod.io, она выйдет чуть позже;

версия для Xbox Series X|S работает в режиме улучшенной совместимости с Xbox One;

разработчики обещают выпустить отдельный патч для современных консолей Microsoft с дополнительными графическими улучшениями — в отношении PS4 и PS5 это будет реализовано аналогичным образом.

Сборник S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy создавался совместно с командой Mataboo, которая ранее успела поработать на Gotham Knights и Suicide Squad: Kill the Justice League. В анонсированный комплект входят три игры: «Тень Чернобыля», «Чистое Небо» и «Зов Припяти». Все проекты можно купить единым бандлом за $40, по отдельности за каждую нужно платить $20. Legends of the Zone Trilogy уже доступен для покупки на Xbox и PlayStation.