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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Финальная версия экшен-рогалика Phantom Abyss про расхищение храмов поступила в продажу
Процедурная генерация, реликвии — вот это всё.

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Разработчики из Team WIBY совместно с издательством Devolver Digital сообщили о выходе финальной версии экшен-рогалика Phantom Abyss. Сами авторы называют его массовой асинхронной многопользовательский игрой, в которой геймерам предстоит отправиться в процедурно сгенерированные храмы и отыскать священные реликвии, спрятанные в смертельно опасных залах.

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Phantom Abyss изначально поступил в ранний доступ Steam летом 2021 года, на данный момент рейтинг проекта составляет 86 % на основании 1774 обзоров. Уже в октябре 2022 года исследовательский экшен попал в подписочный каталог Game Pass.

В экшене Phantom Abyss игрокам нужно добывать священные реликвии. Путешествуя по смертельно опасным залам, исследователи будут избегать скрытых ловушек, перепрыгивать глубокие пропасти и спасаться бегством по сети ветвящихся коридоров от беспощадных стражей. В каждом таком храме даётся только одна попытка, поэтому если игрок потерпит неудачу или выберет забрать меньшую реликвию, то он уже никогда в этот храм не попадёт снова.

«Самые умные игроки предпочтут сперва просмотреть фантомные миражи неудачных забегов свои товарищей, чтобы избежать оплошностей и ошибок, которые привели к их гибели. Как только легендарная реликвия на самом нижем этаже храма будет найдена, тот исчезнет навсегда и станет бесценным трофеем умелого искателя приключений.

Исследуйте полные опасностей залы и поражающие своими размерами комнаты храмов вместе с призраками павших игроков, что пришли до вас, и используйте их успехи и неудачи, чтобы продвинуться дальше, чем они даже смели надеяться. Смотрите и учитесь на ошибках до 20 других игроков, включая ваших друзей в Steam, которые пытались пройти тот же храм, и украдите кнуты у них из-под носа», — так описывают детали геймплея Phantom Abyss его авторы.

В финальной версии Phantom Abyss классический режим был заменён «Бездной», но геймплейная особенность с единственным победителем для каждого конкретного сгенерированного храма осталась. То есть, в тот момент, как один из игроков доберётся до сердца многоуровневого лабиринта с четырьмя биомами, то ему в конце выдадут ценную реликвию, а все остальные искатели приключений останутся ни с чем.

А вот режим «Приключение» был существенным образом доработан. Для каждого забега игрока будет заранее выбран кнут с реликвией и целым рядом испытаний. Геймерам также оставили возможность повышать сложность, чтобы получить более ценные награды. Разработчики рассказали, что общедоступный храм будет меняться ежедневно. За его прохождение гарантируется попадание в таблицу лидеров. За всеми остальным подробностями следует обратиться к специальной страничке блога разработчиков.

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Финальная версия Phantom Abyss доступна на ПК (Steam), Xbox Series X и S. Имеется текстовый перевод на русский язык.

#devolver digital #phantom abyss #team wiby
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