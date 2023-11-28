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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Релиз большого дополнения The Final Shape к онлайн-боевику Destiny 2 перенесли на три месяца
Один известный инсайдер вновь оказался прав.

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Известный репортёр издания Bloomberg Джейсон Шрайер, выступая на правах проверенного инсайдера, сообщил в конце прошлого месяца о запланированном переносе даты релиза дополнения The Final Shape к многопользовательскому боевику Destiny 2. Разработчики из Bungie тогда почти сразу отреагировали на такую вольность и выпустили пресс-релиз с прежней датой (27 февраля 2024), но Шрайер продолжал убеждать игроков, что зимнего релиза ждать не стоит. Что ж, он опять оказался прав.

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Компания Bungie уже у себя в микроблоге объявила, что релиз крупного дополнения The Final Shape к Destiny 2 должен состояться только 4 июня. Разработчики дали понять, что дополнительные три месяца будут потрачены на улучшение отдельных аспектов DLC. Студия собирается порадовать своих фанатов одним из самых больших сборников контента, который должен стать «кульминацией десяти лет развития Destiny 2».

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Авторы Destiny 2 также пообещали, что в апреле 2024 года должно выйти обновление Into the Light с контентом калибра поменьше. По замыслу авторов, этот релиз поможет геймерам скоротать время в ожидании The Final Shape.

#bungie #destiny 2
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