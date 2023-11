Зато у Starfield только одна номинация. И ей статуэтки не видать.

Несколько дней назад были объявлены результаты церемонии награждения Golden Joystick 2023, где безоговорочным триумфатором стала ролевая игра Baldur’s Gate 3. Но впереди нас ждёт самая важная церемония награждения в игровой индустрии — The Game Awards 2023.

Несколько часов назад организаторы выставки объявили номинантов, среди которых, разумеется, особое место занимает проект от Larian Studios, представленный сразу в восьми номинациях. Но тут нужно отметить, что хоррор Alan Wake II от Remedy Entertainment тоже в теории может получить такое же количество наград — оба проекта являются на данный момент фаворитами.

Следующим по количеству номинаций выступает Marvel’s Spider-Man 2 — он представлен в семи категориях. А за пять наград поборется ритм-экшен Hi-Fi Rush, боевик The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и платформер Super Mario Bros. Wonder.

Наконец, в самой важной номинации «Игра года 2023» представлено 6 игр. Помимо фаворитов Alan Wake II и Baldur’s Gate 3, за почётную статуэтку также поборются: Resident Evil 4, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder и Marvel’s Spider-Man 2.

А теперь перейдём к перечислению всех номинаций и участников — по традиции, мы упаковали всё в выпадающие списки для удобства просмотра.

Игра года Alan Wake II;

Baldur’s Gate 3;

Marvel’s Spider-Man 2;

Resident Evil 4;

Super Mario Bros. Wonder;

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Лучший боевик Armored Core VI: Fires of Rubicon;

Dead Island 2;

Ghostrunner 2;

Hi-Fi Rush;

Remnant 2.

Лучший приключенческий экшен Alan Wake II;

Marvel’s Spider-Man 2;

Resident Evil 4;

Star Wars Jedi: Survivor;

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Лучшая ролевая игра Baldur’s Gate 3;

Final Fantasy XVI;

Lies of P;

Sea of Stars;

Starfield.

Лучший файтинг God of Rock;

Mortal Kombat 1;

Nickelodeon All-Star Brawl 2;

Pocket Bravery;

Street Fighter 6.

Лучшая стратегия / Лучший симулятор Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp;

Cities: Skylines II;

Company of Heroes 3;

Fire Emblem Engage;

Pikmin 4.

Лучшая спортивная/гоночная игра EA Sports FC 24;

F1 23;

Forza Motorsport;

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged;

The Crew Motorfest.

Лучший мультиплеер Baldur’s Gate 3;

Diablo IV;

Party Animals;

Street Fighter 6;

Super Mario Bros. Wonder.

Лучшая игра для всей семьи Disney Illusion Island;

Party Animals;

Pikmin 4;

Sonic Superstars;

Super Mario Bros. Wonder.

Лучшая игра для виртуальной/дополненной реальности Gran Turismo 7;

Horizon: Call of the Mountain;

Humanity;

Resident Evil Village;

Synapse.

Лучшая мобильная игра Hello Kitty: Island Adventures;

Honkai: Star Rail;

Final Fantasy VII: Ever Crisis;

Monster Hunter Now;

Terra Nil.

Лучшая поддержка Apex Legends;

Cyberpunk 2077;

Final Fantasy XIV;

Fortnite;

Genshin Impact.

Лучшая поддержка сообщества Baldur’s Gate 3;

Cyberpunk 2077;

Destiny 2;

Final Fantasy XIV;

No Man’s Sky.

Лучшая дебютная независимая игра Cocoon;

Dredge;

Pizza Tower;

Venba;

Viewfinder.

Лучшая независимая игра Cocoon;

Dave the Diver;

Dredge;

Sea of Stars;

Viewfinder.

Лучшая режиссура Alan Wake II;

Baldur’s Gate 3;

Marvel’s Spider-Man 2;

Super Mario Bros. Wonder;

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Лучшее повествование Alan Wake II;

Baldur’s Gate 3;

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty;

Final Fantasy XVI;

Marvel’s Spider-Man 2.

Лучший визуальный стиль Alan Wake II;

Hi-Fi Rush;

Lies of P;

Super Mario Bros. Wonder;

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Лучший саундтрек Alan Wake II;

Baldur’s Gate 3;

Hi-Fi Rush;

Final Fantasy XVI;

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Лучшая актёрская игра Бен Старр (Ben Starr) за роль Клайва Росфилда в Final Fantasy XVI;

Камерон Монахэн (Cameron Monaghan) за роль Кэла Кэстиса в Star Wars Jedi: Survivor;

Идрис Эльба (Idris Elba) за роль Соломона Рида в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty;

Мелани Лайбёрд (Melanie Liburd) за роль Саги Андерсон в Alan Wake II;

Нил Ньюбон (Neil Newbon) за роль Астариона в Baldur's Gate 3;

Юрий Ловенталь (Yuri Lowenthal) за роль Питера Паркера в Marvel’s Spider-Man 2.

Games for Impact (игры с важным социальным подтекстом) A Space for the Unbound;

Chants of Sennaar;

Goodbye Volcano High;

Tchia;

Terra Nil;

Venba.

Лучшая инновация в сфере доступности Diablo IV;

Forza Motorsport;

Hi-Fi Rush;

Marvel’s Spider-Man 2;

Mortal Kombat 1;

Street Fighter 6.

Лучшее звуковое сопровождение Alan Wake II;

Dead Space;

Hi-Fi Rush;

Marvel’s Spider-Man 2;

Resident Evil 4.

Лучшая адаптация Castlevania Nocturne;

Gran Turismo;

The Last of Us;

«Братья Супер Марио в кино»;

Twisted Metal.

Самая ожидаемая игра Final Fantasy VII Rebirth;

Hades II;

Like a Dragon: Infinite Wealth;

Star Wars Outlaws;

Tekken 8.

Лучшая киберспортивная игра Counter-Strike 2;

Dota 2;

League of Legends;

PUBG Mobile;

Valorant.

Лучший киберспортсмен Пак Ruler Джэ-хёк (League of Legends);

Ли Faker Сан Хёк (League of Legends);

Матье ZywOo Эрбо (Counter-Strike: Global Offensive);

Филлип ImperialHal Досен (Apex Legends);

Макс Demon1 Мазанов (Valorant).

Лучшая киберспортивная команда Evil Geniuses (Valorant);

Fnatic (Valorant);

Gaimin Gladiators (Dota 2);

JD Gaming (League of Legends);

Team Vitality (Counter-Strike: Global Offensive).

Лучшее киберспортивное мероприятие 2023 League of Legends World Championship;

Blast.TV Paris Major 2023;

EVO 2023;

The International 2023;

Valorant Championships 2023.

Лучший киберспортивный тренер Кристина Potter Чи (Valorant);

Дэнни Zonic Соренсен (Counter-Strike);

Джордан Gunba Грэм (Overwatch);

Реми XTQZZZ Конем (Counter-Strike);

Юн Homme Сон Ён (League of Legends).

Лучший блогер Ironmouse;

People Make Games;

Quackity;

Spreen;

SypherPK.

После объявления номинантов The Game Awards 2023 открылась страница голосования на официальном сайте церемонии. Победителей же определят жюри, которые оказывают 90 % влияния на результат. У игроков остаются те самые 10 %.

Прямая трансляция The Game Awards 2023 должна начаться 8 декабря в 3:30 по московскому времени. Напомним, на таком мероприятии объявляют не только победителей, но и представляют новые игры с трейлерами уже анонсированных. Больше всего мы будем, разумеется, ждать дебютного трейлера Grand Theft Auto VI.