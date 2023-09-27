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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Alan Wake II сможет работать на консолях при 60 кадрах/с
Странно было бы радоваться такому в 2023 году, но уж как есть.

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Студия разработки Remedy Entertainment сообщила, что их приключенческий экшен с элементами хоррора Alan Wake II будет работать в двух режимах производительности на консолях. Об этом сообщил директор по коммуникациям в компании Томас Пуха у себя в микроблоге.

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Глава подразделения в Remedy уточнил, что изначально игру проектировали с упором на кинематографичность и атмосферу. Именно поэтому режим с 30 кадрами/c с самого начала считался приоритетным. Но на каком-то этапе производства студии «каким-то образом удалось сделать стабильный режим с 60 кадрами в секунду». Детали данного режима Томас Пуха пообещал представить позже.

В грядущей Alan Wake II действие происходит спустя 13 лет после исчезновения автора бестселлеров Алана Уэйка в городке Брайт-Фоллс. Там происходит череда ритуальных убийств, расследовать которую отправлять Сагу Андерсон, агента ФБР, вместе с детективом Алексом Кейси. Парочке предстоит столкнуться с настоящим кошмаром и разобраться в сверхъестественной истории ужасов, написанной Уэйком. Сам же писатель продолжает попытки выбраться из плена в Тёмной обители, похожей на Нью-Йорк.

В Alan Wake II будет два главных героя, Алан Уэйк и Сага Андерсон. Они станут действовать в двух параллельных однопользовательских историях, доступных для отыгрыша в любом порядке, выбранном игроком. Уэйк и Андерсон могут сражаться с врагами, используя огнестрельное оружие и фонарик, а также исследовать различные локации. Разработчики разрешат прогуляться не только по провинциальному городку Брайт-Фоллс на Тихоокеанском Северо-Западе, но и по альтернативному Нью-Йорку, который здесь называется Тёмной Обителью.

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Поскольку истории двух главных героя Уэйка и Андерсон перекликаются, то геймеры смогут пройти обе истории. Релиз Alan Wake II состоится 27 октября на ПК (эксклюзивно в Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык, но для игроков из РФ и РБ страница с игрой в EGS недоступна.

#alan wake 2 #alan wake ii #remedy entertainment
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