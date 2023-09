Ubisoft более чем устраивают объёмы «донатов».

Компания Ubisoft сегодня, 20 сентября, опубликовала у себя на сайте свежий пресс-релиз, посвящённый успешному выступлению гоночной аркады The Crew Motorfest. Релиз проекта состоялся шесть дней назад, и уже сейчас издатель и команда разработчиков поняли, что его старт оказался успешным.

Ubisoft утверждает, что релиз гоночной аркады оказался самым успешным за всю историю серии. Помимо этого, игра была достаточно тепло принята прессой и простыми игроками. Так, на момент написания данной заметки рейтинг The Crew Motorfest на агрегаторе рецензий Metacritic составлял 75 баллов из 100 (берём версию для PS5, где было представлено больше всего материалов, 26 штук). Пользовательский рейтинг тоже хороший — 8.0 из 10 на основании 89 отзывов.

Команда разработки The Crew Motorfest утверждает, что за первую неделю после запуска проект поставил рекорд по продажам в серии, а также покупкам внутриигровым предметам и даже скорости покупки сезонного пропуска у аудитории. По всем трём показателям аркада смога обойти всех своих предшественников.

Ещё из приятной информации для поклонников гоночного сериала: общее количество геймеров, которые успели ознакомиться с серией The Crew, перевалило за 40 миллионов человек. Создатели новой The Crew Motorfest пообещали выпускать для неё контент на регулярной основе — как общие события, так и платный контент.

The Crew Motorfest — это прямое продолжение The Crew 2, вышедшей в 2018 году, игра является третьим релизом в одноимённой серии. Как и в случае с её предшественниками, действие The Crew Motorfest происходит в открытом мире. В отличие от предыдущих частей, в качестве основной локации были выбраны не континентальные Соединённые Штаты, а уменьшенная версии гавайского острова Оаху.

Сюжет The Crew Motorfest сконцентрирован вокруг гоночного фестиваля, который долен стать основной площадкой для доступа к различным игровым событиям. В этом плане проект попытались сблизить по духу с гоночной серией Forza Horizon. Их основных геймплейных активностей стоит выделить многопользовательские онлайн-функции, а также возможность управлять автомобилями, самолётами и лодками.

Запуск The Crew Motorfest состоялся 11 сентября на PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X и S. Игрокам на всех платформах доступна бесплатная 5-часовая демоверсия.