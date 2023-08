Всё такая же сложная.

Разработчики из студии Croteam совместно с издательством Devolver Digital предоставили альфа-версию своей приключенческой головоломки The Talos Principle 2 словацкому изданию Sector. Результатом общения с «альфой» стал 11-минутный геймплейный ролик.

В самом начале видео нам показали сюжетный ролик на движке из самого начала головоломки. Уникальная сущность, которую тут называют Прометеем, появилась на собрании андроидов. Позже нам показали путешествие роботов, которые беседуют между собой, в футуристический город под названием Новый Иерусалим. По ходу действа также запечатлено решение нескольких головоломок.

В грядущей The Talos Principle 2 найдётся место различным головоломкам самого разного уровня сложности. Для искушённой публики авторы готовят метаголоволомки и особо сложные золотые головоломки. При этом у пользователя будет возможность завершить игру, пропустив часть испытаний, или же попытаться получить награды за полное прохождение.

Помощь в решении задачек будут посильно оказывать уникальные геймплейные механики, среди которых есть кое-что новенькое. Например, управление гравитацией и перенос сознания. Узнавать историю мира The Talos Principle 2 можно будет благодаря вплетённому интерактивному повествованию. В игре будет несколько концовок, которые «непременно дадут вам почву для размышлений».

«Исследуйте более десятка новых зон: от города, который стоит на пороге больших перемен, до разнообразных уголков таинственного острова, хранящего ключи к будущему. Отдохните от решения головоломок: узнайте давно сокрытые тайны и соберите обрывки забытой истории.

Войдите в яркий, но печальный мир The Talos Principle под потрясающее музыкальное сопровождение, созданное композитором Дамьяном Мравунацем (Serious Sam, The Talos Principle) при участии Криса Христодулу (Risk of Rain 1 и 2)», — гласит официальное описание проекта.

The Talos Principle 2 поступит в продажу до конца 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Для игры обещан текстовый перевод на русский язык.