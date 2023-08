«Олдскулы» свело?

Разработчики из TiMi Studio Group анонсировали Delta Force — перезапуск классического военного шутера родом из конца 1990-х. Сюжетная кампания в игре будет основываться на фильме «Чёрный ястреб» с Джошем Хартнеттом.

реклама

Авторы шутера планируют провести его полноценную презентацию в рамках шоу Opening Night Live на выставке gamescom 2023. Что до дебютного трейлера, то в нём TiMi Studio Group показала нарезку из геймплейных фрагментов предварительной альфа-версии игры. В опубликованном ролике демонстрируется использование разных видов вооружения, включая автоматическую винтовку, гранаты, пистолеты и не только.

Помимо сюжетной кампании по мотивам фильма «Чёрный ястреб» с Джошем Хартнеттом, в новой Delta Force также будет масштабный PvP-режим до 32 игроков на одной карте. Разработчики особенно гордятся тем фактом, что при проработке локаций шутера используется технология фотограмметрии. Также девелоперы консультировались у бывших военных специальных подразделений и прибегали к помощи военных специалистов для записи движений.

Про саму TiMi Studio Group мы знаем, что она в ответе за мобильные игры Call of Duty: Mobile, Arena of Valor и Honor of Kings. Получится ли у команды создать полноценный шутер для ПК и консолей — вопрос хороший. Перезапуск Delta Force выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store), а также на консолях PlayStation, Xbox и мобильных устройствах. Оригинальная Delta Force вышла в далёком 1998 году.