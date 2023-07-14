По-другому вряд ли и быть-то могло.

У фанатов тактических игр с пошаговыми боями сегодня что-то вроде праздника. Мало того, что на календаре пятница с последующими выходными, так ещё и разработчики из Haemimont Games и издательства THQ Nordic «подогнали» релиз Jagged Alliance 3, которую журналисты и обозреватели вчера окрестили удачным и качественным возвращением культовой серии.

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Итак, релиз состоялся, первые игроки, заплатившие 1999 рублей за проект даже не AA-уровня, имеются, и первые отзывы потихоньку начинают подтверждать оды, которые новинке пели журналисты. Как пишут первые геймеры, перед нами действительно достойнейшее возвращение классики, однако не стоит впадать в иллюзии и рассчитывать на то, что перед нами современная копия культовой Jagged Alliance 2. Хоть проекты в ключевых аспектах игрового процесса между собой и похожи, но у «тройки» также имеются и разительные отличия, включая заметно более сложный процесс управления наёмниками и необходимость учёта их настроения.

Напоминаем, что в Jagged Alliance 3 мы отправляемся в вымышленную банановую республику Гранд-Чиен, в которой на фоне исчезновения главы государства случился политический кризис, в результате которого власть была захвачена военной группировкой «Легион». Учитывая, что перед нами именно что банановая республика, в которой по определению имеются проблемы с государственными институтами, то решить проблему самостоятельно Гранд-Чиен не может. Поэтому родственники пропавшего президента обратились за помощью к нам как к командиру группы наёмников.

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По внутренней хронологии серии между Jagged Alliance 2 и Jagged Alliance 3 прошло всего несколько лет, так что хорошо всем знакомые наёмники вернутся в строй вместе со всеми их привычками, неприязнями, симпатиями и особенностями.