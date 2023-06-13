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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Первый патч для провального вампирского шутера Redfall весит 32 Гбайта, количество технических правок действительно внушает
Но 60 кадров/c на консолях Xbox Seris X|S всё ещё нет.
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Студия Arkane Austin выпустила первый крупный патч для вампирского шутера Redfall, релиз которого хоть можно считать провальным, но о нём быстро забыли после чудовищной Lords of the Rings: Gollum. Как оказалось, разработчики кооперативного экшена про сражения с вампирами смогли настроить себя на дальнейшую работу с провальным продуктом, поэтому уже первый патч для него получился действительно объёмным.

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В своём обращении авторы поблагодарили игроков за исследование «причудливого, но опасного» города Рэдфолл и добавили, что им было непросто. Обновление с порядковым индексом 1.1 весит 32 Гбайта и уже доступно для загрузки. Оно правит искусственный интеллект врагов, увеличивает вероятность столкновения с противниками и вносит важные корректировки в плане графики. К сожалению, владельцев консолей Xbox Series X и S порадовать нечем: режим производительности с 60 кадрами/с не добавлен. Разработчики планируют сделать это позже — ещё бы, ведь информация о таком режиме была напечатана на коробках с игрой.

По другим исправлениям есть вот такой вот объёмный список — причём, это десь упомянуто только самое основное:

  • улучшена видимость при стрельбе из снайперской винтовки через оптический прицел;
  • бьющиеся стекла теперь разлетаются в дребезги при первом ударе;
  • игроки могут двигаться без перерыва во время выполнении атак ближнего боя;
  • обновлены описания различных миссий и краткие сведения о них на всех языках;
  • получили исправления различные ситуации, когда враги не реагировали на происходящее в бою;
  • культисты и наёмники получили теперь ведут себя в бою более слаженно, время их реакции на происходящее сократилось;
  • улучшена система передвижения врагов-людей, в том числе синхронизация анимаций и скорость отклика;
  • спящие вампиры теперь более восприимчивы к пробуждению от шума, создаваемого игроками;
  • у геймеров появилась возможность встретить больше врагов разного типа во время исследования открытого мира;
  • улучшено освещение и звук внутри многих помещений;
  • обновлены скайбоксы для предотвращения чрезмерного мерцания звезд;
  • исправлена проблема, из-за которой некоторые текстуры не загружались полностью, что приводило к их размытости;
  • устранено несколько случаев, когда игроки могли столкнуться с бесконечным экраном загрузки;
  • улучшена частота кадров — для PC-версии;
  • отражения в лужах крови больше не мерцают слишком сильно;
  • использование памяти оптимизировано;
  • прочие правки, влияющие на стабильность поведения игрового клиента;
  • оптимизировано время появления некоторых субтитров, чтобы они отображались в правильном порядке.

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Если вас заинтересовало всё то, что улучшили, исправили или переработали сотрудники Arkane Austin в первом патче, то переходите по этой ссылке. Redfall вышла на ПК, Xbox Series X и S. Проект также доступен в сервисе Game Pass.

#xbox game studios #arkane austin
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