Когда разработчики The Lord of the Rings Gollum впервые показали геймплей своего творения, геймеры уже тогда поняли, что грядёт провал. Так оно, собственно, и случилось, и по-другому, учитывая нежелание девелоперов что бы то ни было менять, и быть не могло. Так, сегодня, вскоре после релиза The Lord of the Rings Gollum у новинки начали появляться первые оценки профильной прессы. И, как и следовало ожидать, оценки оказались полностью разгромными.
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Обозреватели критикуют творение Daedalic Entertainment за откровенно слабый игровой процесс, неубедительную сюжетную линию, морально устаревшую графику и при этом слабую оптимизацию и техническое состояние в целом. Вообще, тех, кто следят за игровой индустрией, уже откровенно ужасает тот факт, что комментарии обозревателей во многих современных играх повторяются чуть ли не дословно. Почему так происходит, объяснить уже практически невозможно: то ли разработчики делают это сознательно, то ли, что гораздо хуже, не понимают, что от них требуется.
Как итог, средний профессиональный рейтинг The Lord of the Rings Gollum на Metacritic составил всего 36 баллов из 100 возможных, что означает полный провал без права на реабилитацию, а на OpenCritic лишь 6 % обозревателей рекомендуют новинку к прохождению.
Теперь интересно, какие у The Lord of the Rings Gollum будут продажи.