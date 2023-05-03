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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики EVE Online собираются с помпой отметить 20-летие игры
Оно и понятно.
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Разработчики из студии CCP Games собираются в скором времени отметить двадцатую годовщину популярной онлайн-игры EVE Online. Сам проект вышел 6 мая 2003 года, по такому случаю уже началось празднование «Дня капсулера». Вдобавок к этому, следующее контентное расширение Viridian должно выйти уже в июне текущего года, оно будет абсолютно бесплатным.

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Авторы отметили, что Viridian должно стать одним из двух крупных дополнений, выход которых запланирован на текущий год. DLC должно существенным образом расширить возможности корпораций, управляемых игроками, а также предоставить новый набор инструментов для создания уникального социального контента и откроет ещё больше возможностей персонализации.

Но на этом праздничные мероприятия CCP Games не заканчиваются. Так, на мозаике Fabric of New Eden можно будет найти более 80 тысяч игроков EVE Online, а на монументе Worlds Within A World в Рейкьявике рядом с легендами Нового Эдема появятся новые имена персонажей игры.

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В грядущую субботу, 6 мая, разработчики проведут праздничную трансляцию на Twitch, в ходе которой пройдёт интервью с создателями игры. Там же состоится розыгрыш призов, но стоит ещё дождаться запуска фейерверка в секторе Jita 4-4 — он тоже будет показан в трансляции.

#eve online #ccp games
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Eppius
17:38
Меня больше другое интересует. А где ПВО над Кремлем? А как защищены наши АЭС,наши оборонные заводы и все стратегические обьекты?
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sop18
17:36
Ага. Допрыгались, короче, укры. Причем, похоже их списали и сами американцы. Устали просто от них. А теперь отличный повод слить террористов и спрыгнуть с темы, так сказать, сохранив лицо.
В Кремле сообщили о попытке удара украинскими БПЛА по резиденции Путина
century84
17:36
Ну а чё. Ирак тоже говорил, что никакого биооружия не разрабатывает, но не могут же США врать? Вот и тут также не может же РФ врать.
На Украине заявили о непричастности к удару беспилотников по Кремлю
хахахер
17:35
закон дума собралась принимать,что украина это страна-террорист.А как известно с террористами никаких переговоров,только уничтожение
В Кремле сообщили о попытке удара украинскими БПЛА по резиденции Путина
century84
17:32
Он это вроде как ещё 1-2 недели назад говорил.
Пригожин заявил о начале контрнаступления Украины и высочайшей активности ВСУ на фронте
sop18
17:28
Даже сами хохлы, наиболее чуткие, уже у себя чуют.))) Ощущают, так сказать.
В Кремле сообщили о попытке удара украинскими БПЛА по резиденции Путина
хахахер
17:27
чую колоть будут хохлов совсем жёстко теперь
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sop18
17:26
Ну и как успехи ?))) Сколько еще нужно областей Украинушке потерять до окончательной перемоги ?)))
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