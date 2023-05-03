Разработчики из студии CCP Games собираются в скором времени отметить двадцатую годовщину популярной онлайн-игры EVE Online. Сам проект вышел 6 мая 2003 года, по такому случаю уже началось празднование «Дня капсулера». Вдобавок к этому, следующее контентное расширение Viridian должно выйти уже в июне текущего года, оно будет абсолютно бесплатным.
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Авторы отметили, что Viridian должно стать одним из двух крупных дополнений, выход которых запланирован на текущий год. DLC должно существенным образом расширить возможности корпораций, управляемых игроками, а также предоставить новый набор инструментов для создания уникального социального контента и откроет ещё больше возможностей персонализации.
Но на этом праздничные мероприятия CCP Games не заканчиваются. Так, на мозаике Fabric of New Eden можно будет найти более 80 тысяч игроков EVE Online, а на монументе Worlds Within A World в Рейкьявике рядом с легендами Нового Эдема появятся новые имена персонажей игры.
В грядущую субботу, 6 мая, разработчики проведут праздничную трансляцию на Twitch, в ходе которой пройдёт интервью с создателями игры. Там же состоится розыгрыш призов, но стоит ещё дождаться запуска фейерверка в секторе Jita 4-4 — он тоже будет показан в трансляции.