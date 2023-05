Оно и понятно.

Разработчики из студии CCP Games собираются в скором времени отметить двадцатую годовщину популярной онлайн-игры EVE Online. Сам проект вышел 6 мая 2003 года, по такому случаю уже началось празднование «Дня капсулера». Вдобавок к этому, следующее контентное расширение Viridian должно выйти уже в июне текущего года, оно будет абсолютно бесплатным.

Авторы отметили, что Viridian должно стать одним из двух крупных дополнений, выход которых запланирован на текущий год. DLC должно существенным образом расширить возможности корпораций, управляемых игроками, а также предоставить новый набор инструментов для создания уникального социального контента и откроет ещё больше возможностей персонализации.

Но на этом праздничные мероприятия CCP Games не заканчиваются. Так, на мозаике Fabric of New Eden можно будет найти более 80 тысяч игроков EVE Online, а на монументе Worlds Within A World в Рейкьявике рядом с легендами Нового Эдема появятся новые имена персонажей игры.

В грядущую субботу, 6 мая, разработчики проведут праздничную трансляцию на Twitch, в ходе которой пройдёт интервью с создателями игры. Там же состоится розыгрыш призов, но стоит ещё дождаться запуска фейерверка в секторе Jita 4-4 — он тоже будет показан в трансляции.