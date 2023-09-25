Фанаты «Евы» ещё не забыли о неудачном Dust 514, но в этот раз всё должно быть иначе.

Разработчики из студии CCP Games недавно отпраздновали 20-летие с момента релиза легендарного онлайн-экшена EVE Online. В рамках специального трёхдневного мероприятия авторы анонсировали не только большое обновление Havoc, но и PvPvE-шутер Vanguard.

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В анонсированном шутере Vanguard игрокам предоставят возможность взять под управление толпу боевых клонов, которые выполняют различные задачи на поверхности планет. Предполагается, что в экономическом плане шутер будет очень сильно связан с пиратской войной из расширения Havoc. Скорее всего, доступ к Vanguard будет обеспечиваться исключительно через клиент EVE Online.

Геймплей шутера во вселенной EVE Online представляет собой «сборную солянку» из механик многочисленных шутеров с глубоким взаимодействием с окружающим миром (а не только с боями против реальных игроков).

Геймеры в Vanguard будут исследовать обширные локации, вести бои с ботами и другими игроками, выполнять задания, собирать ресурсы и обязательно эвакуироваться в конце операции. В шутере также можно будет создавать улучшения для оружия.

Авторы показали геймплей альфа-версии игры в рамках всё той же презентации по случаю 20-летия EVE Online. Прямо сейчас идёт приём заявок для всех желающих принять участие в тестировании. Напомним, Vanguard — это уже не первая попытка CCP Games создать шутер во вселенной EVE. Ранее разработчики выпустили Dust 514, который был раскритикован за плохую связь с экономикой и другими аспектами большой MMO-игры.

Расширение Havoc для EVE Online — ещё один крупный анонс с празднования 20-летия игры. Данный набор контента добавит в игру две новые фракции пиратов, которые обречены постоянно выяснять отношения друг с другом. У капсулёров будет возможность примкнуть к одной из враждующих фракций для вылазок в стан врага. Сюжетная кампания расширения немало внимания уделит таинственной личности под псевдонимом Бессмертный. Наконец, после установки аддона в игре появятся несколько новых кораблей и парочка уникальных механик. Расширение Havoc станет доступно с 14 ноября.