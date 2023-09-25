Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики EVE Online анонсировали дополнение Havoc и шутер Vanguard во вселенной игры
Фанаты «Евы» ещё не забыли о неудачном Dust 514, но в этот раз всё должно быть иначе.

реклама

Разработчики из студии CCP Games недавно отпраздновали 20-летие с момента релиза легендарного онлайн-экшена EVE Online. В рамках специального трёхдневного мероприятия авторы анонсировали не только большое обновление Havoc, но и PvPvE-шутер Vanguard.

реклама

В анонсированном шутере Vanguard игрокам предоставят возможность взять под управление толпу боевых клонов, которые выполняют различные задачи на поверхности планет. Предполагается, что в экономическом плане шутер будет очень сильно связан с пиратской войной из расширения Havoc. Скорее всего, доступ к Vanguard будет обеспечиваться исключительно через клиент EVE Online.

Геймплей шутера во вселенной EVE Online представляет собой «сборную солянку» из механик многочисленных шутеров с глубоким взаимодействием с окружающим миром (а не только с боями против реальных игроков).

Геймеры в Vanguard будут исследовать обширные локации, вести бои с ботами и другими игроками, выполнять задания, собирать ресурсы и обязательно эвакуироваться в конце операции. В шутере также можно будет создавать улучшения для оружия.

Авторы показали геймплей альфа-версии игры в рамках всё той же презентации по случаю 20-летия EVE Online. Прямо сейчас идёт приём заявок для всех желающих принять участие в тестировании. Напомним, Vanguard — это уже не первая попытка CCP Games создать шутер во вселенной EVE. Ранее разработчики выпустили Dust 514, который был раскритикован за плохую связь с экономикой и другими аспектами большой MMO-игры.

Расширение Havoc для EVE Online — ещё один крупный анонс с празднования 20-летия игры. Данный набор контента добавит в игру две новые фракции пиратов, которые обречены постоянно выяснять отношения друг с другом. У капсулёров будет возможность примкнуть к одной из враждующих фракций для вылазок в стан врага. Сюжетная кампания расширения немало внимания уделит таинственной личности под псевдонимом Бессмертный. Наконец, после установки аддона в игре появятся несколько новых кораблей и парочка уникальных механик. Расширение Havoc станет доступно с 14 ноября.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

#eve online #ccp games #havoc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

CCP Games получила $40 млн на создание блокчейн-игры во вселенной EVE Online
Разработчики EVE Online собираются с помпой отметить 20-летие игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
6
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, несмотря ни на что
38
Разогнал организм - пробежал свой первый марафон
38
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
1
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
21
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
9
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
3
Почему Киев поддерживает только Баку в событиях в Нагорном Карабахе
1
Обзор игры Brothers in Arms Road to hill 30. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

usr721
13:05
Самим бы сперва покаяться за миллионы загубленных душ в первую очередь своих граждан.
Лавров усомнился в раскаянии Германии за преступления во время Второй мировой
-[]-
13:02
К геноциду украинцев призывают только такие укропы, как ты. И посылают их на "мясо". Ни один русский не хочет уничтожения украинцев, а вот укропов, таких как ты, как Зеленский и его хунта - да!
Пашинян сообщил о бессмысленности членства Армении в ОДКБ
-[]-
12:58
Наслаждайся!
Пашинян сообщил о бессмысленности членства Армении в ОДКБ
Alex TOPMAN
12:55
Итого, +13% пессимистичные - это гуд, но с памятью настолько хуже интела, это сводит все усилия на нет. Победы в играх, короче, не ждём...
Процессоры AMD Ryzen 8000 получат прирост IPC более чем в 20 %, но потеряют в частоте — инсайд
Андрей Милоенко
12:53
Ага, в телевизоре он был уничтожен
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
trisha
12:53
Нужная инфа. Примем к сведению.
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
Deneb inside
12:48
Не то, что рубль, да?
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
Bisaimon
12:46
Самое забавное, главные актеры не хотят делиться с персоналом. Вопрос решения был вначале простой, не платить бешенные деньги главные, а на 25 меньше. Вместо 30 миллионов за фильм, например 22.5 млн. ...
Сценаристы США достигли предварительного соглашения после 146 дней забастовки
AndreySE-VL
12:46
Да в этот состав надо было десяток ракет всадить, чтобы там только металлолом остался.
В Сети появились кадры поражения ж/д эшелона ВСУ ракетой РСЗО «Торнадо-С»
Bisaimon
12:44
Там приднестровье, поэтому пока не отключают. Одессу освободим, трубу проложить и вуяля.(хмм) долгий слишком план, лучше отрубить.
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем