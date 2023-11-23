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Разработчики из студии CCP Games сообщили, что первое публичное тестирование шутера от первого лица во вселенной EVE Online. Речь идёт об EVE Vanguard, анонс которой состоялся ещё в сентябре текущего года.
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Проект будет доступен в рамках публичного тестирования всем желающим (с одной важной оговоркой, о которой чуть ниже) в период с 7 по 11 декабря. Первый тест разработчики назвали предельно незамысловато — First Strike. Доступ к тестированию откроют игрокам в статусе Omega — то есть, с оплаченной подпиской. По ходу мероприятия геймеры смогут сразиться на одной карте и протестировать в действии ключевые механики будущего проекта.
За участие в этапе тестирования First Strike игроков обещают наградить различными бонусами, которые можно будет забрать как в головной EVE Online, так и в EVE Vanguard. Представители CCP Games не спешат раскрывать подробности, но должны сделать это в ближайшем будущем.
Любопытно, что тестеров не будут принуждать к подписанию так называемого «соглашения о неразглашении информации» (NDA), поэтому в Сети после 7 декабря совершенно точно появится большое количество пользовательских скриншотов и видеороликов с трансляциями, которые помогут оценить текущее состояние шутера. Релиз EVE Vanguard состоится когда-нибудь потом, впереди проект ждёт череда тестирований и проверок.