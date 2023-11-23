EVE Vanguard называется, если что.

Разработчики из студии CCP Games сообщили, что первое публичное тестирование шутера от первого лица во вселенной EVE Online. Речь идёт об EVE Vanguard, анонс которой состоялся ещё в сентябре текущего года.

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Проект будет доступен в рамках публичного тестирования всем желающим (с одной важной оговоркой, о которой чуть ниже) в период с 7 по 11 декабря. Первый тест разработчики назвали предельно незамысловато — First Strike. Доступ к тестированию откроют игрокам в статусе Omega — то есть, с оплаченной подпиской. По ходу мероприятия геймеры смогут сразиться на одной карте и протестировать в действии ключевые механики будущего проекта.

За участие в этапе тестирования First Strike игроков обещают наградить различными бонусами, которые можно будет забрать как в головной EVE Online, так и в EVE Vanguard. Представители CCP Games не спешат раскрывать подробности, но должны сделать это в ближайшем будущем.

Любопытно, что тестеров не будут принуждать к подписанию так называемого «соглашения о неразглашении информации» (NDA), поэтому в Сети после 7 декабря совершенно точно появится большое количество пользовательских скриншотов и видеороликов с трансляциями, которые помогут оценить текущее состояние шутера. Релиз EVE Vanguard состоится когда-нибудь потом, впереди проект ждёт череда тестирований и проверок.