А набралось их немало.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Разработчики условно-бесплатного лутер-шутера Escape from Tarkov раскрыли предварительные планы по дальнейшему развитию своего детища. Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что контент трёх грядущих патчей определён в мельчайших деталях. В подробных дорожных картах также указано, что шутер переходит на версию движка Unity 2021.

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Итак, следующее обновление получит порядковый индекс 0.13.0.5, правок и улучшений запланировано действительно немало, вот основное:

исправления визуальных проблем в работе фонарей и света от них на оружии;

переработка визуального отображения неба на всех локациях;

настройка Oculus Audio на локациях Развязка и Маяк;

изменение в системе работы активных наушников;

изменение в системе воспроизведения фраз искусственного интеллекта, в частности, их частоты, громкости и позиционирования;

исправление некорректного звучания и громкости выстрелов и взрывов на коротких дистанциях;

исправление некорректных движений ботов в положении лёжа.

После данного технического патча состоится переход на версию Unity 2021. Разработчики утверждают, что он позволит внедрять новые технологии, направленные на оптимизацию и обновление графики, в том числе поддержку HDR, сокращение потребления оперативной памяти за счёт оптимизации хранения ресурсов локаций и предметов.

Далее в дорожной карте обновлений следует патч 0.13.1.0, список его основных изменений выглядит следующим образом:

постепенное увеличение игроков и ботов в рейде до 60;

улучшение регистрации попаданий;

заметное повышение частоты кадров в онлайновых рейдах;

оптимизация сетевого соединения;

увеличение точности позиционирования (совпадение позиции) игроков на сервере и клиенте;

уменьшение шанса возникновения рассинхронизации с сервером;

оптимизация сетевого трафика;

улучшенная система прорисовки полупрозрачных объектов;

оптимизация потребления оперативной памяти, в том числе борьба с утечками памяти.

А вот уже более серьёзные изменения за собой влечёт контентный патч с порядковым индексом 0.14.0.0., который добавит в игру следующее:

расширение улиц Таркова;

БТР на локации «Улицы Таркова»;

добавление нового босса на локации «Улицы Таркова»;

волтинг;

пластины в бронежилетах и переработка зон поражения;

пресеты снаряжения;

оружейные анимации при взаимодействии с укрытием;

стрельба с левого плеча;

расширение Убежища;

рандомизация спавна контейнеров с лутом;

переработка механики отдачи всех видов оружия;

быстрая смена оружия на пистолет;

износ глушителей, разный звук фильтрами, дозвуковые патроны;

интерфейс зарядки патронов;

смена яркости марок прицелов;

переработка пользовательского интерфейса;

ребаланс квестов;

ребаланс уровней, скиллов, мастеринга;

и многое другое.

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Сроки выхода всех представленных обновлений и правок разработчики Escape from Tarkov пока не называют. Но представленная дорожная карта даёт понять, какие именно преобразования должны случиться с игрой в самом ближайшем будущем.