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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Авторы лутер-шутера Escape from Tarkov рассказали, какие преобразования его ждут в ближайшем будущем
А набралось их немало.
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Разработчики условно-бесплатного лутер-шутера Escape from Tarkov раскрыли предварительные планы по дальнейшему развитию своего детища. Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что контент трёх грядущих патчей определён в мельчайших деталях. В подробных дорожных картах также указано, что шутер переходит на версию движка Unity 2021.

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Итак, следующее обновление получит порядковый индекс 0.13.0.5, правок и улучшений запланировано действительно немало, вот основное:

  • исправления визуальных проблем в работе фонарей и света от них на оружии;
  • переработка визуального отображения неба на всех локациях;
  • настройка Oculus Audio на локациях Развязка и Маяк;
  • изменение в системе работы активных наушников;
  • изменение в системе воспроизведения фраз искусственного интеллекта, в частности, их частоты, громкости и позиционирования;
  • исправление некорректного звучания и громкости выстрелов и взрывов на коротких дистанциях;
  • исправление некорректных движений ботов в положении лёжа.

После данного технического патча состоится переход на версию Unity 2021. Разработчики утверждают, что он позволит внедрять новые технологии, направленные на оптимизацию и обновление графики, в том числе поддержку HDR, сокращение потребления оперативной памяти за счёт оптимизации хранения ресурсов локаций и предметов.

Далее в дорожной карте обновлений следует патч 0.13.1.0, список его основных изменений выглядит следующим образом:

  • постепенное увеличение игроков и ботов в рейде до 60;
  • улучшение регистрации попаданий;
  • заметное повышение частоты кадров в онлайновых рейдах;
  • оптимизация сетевого соединения;
  • увеличение точности позиционирования (совпадение позиции) игроков на сервере и клиенте;
  • уменьшение шанса возникновения рассинхронизации с сервером;
  • оптимизация сетевого трафика;
  • улучшенная система прорисовки полупрозрачных объектов;
  • оптимизация потребления оперативной памяти, в том числе борьба с утечками памяти.

А вот уже более серьёзные изменения за собой влечёт контентный патч с порядковым индексом 0.14.0.0., который добавит в игру следующее:

  • расширение улиц Таркова;
  • БТР на локации «Улицы Таркова»;
  • добавление нового босса на локации «Улицы Таркова»;
  • волтинг;
  • пластины в бронежилетах и переработка зон поражения;
  • пресеты снаряжения;
  • оружейные анимации при взаимодействии с укрытием;
  • стрельба с левого плеча;
  • расширение Убежища;
  • рандомизация спавна контейнеров с лутом;
  • переработка механики отдачи всех видов оружия;
  • быстрая смена оружия на пистолет;
  • износ глушителей, разный звук фильтрами, дозвуковые патроны;
  • интерфейс зарядки патронов;
  • смена яркости марок прицелов;
  • переработка пользовательского интерфейса;
  • ребаланс квестов;
  • ребаланс уровней, скиллов, мастеринга;
  • и многое другое.

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Сроки выхода всех представленных обновлений и правок разработчики Escape from Tarkov пока не называют. Но представленная дорожная карта даёт понять, какие именно преобразования должны случиться с игрой в самом ближайшем будущем.

#escape from tarkov
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