Разработчики условно-бесплатного лутер-шутера Escape from Tarkov раскрыли предварительные планы по дальнейшему развитию своего детища. Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что контент трёх грядущих патчей определён в мельчайших деталях. В подробных дорожных картах также указано, что шутер переходит на версию движка Unity 2021.
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Итак, следующее обновление получит порядковый индекс 0.13.0.5, правок и улучшений запланировано действительно немало, вот основное:
- исправления визуальных проблем в работе фонарей и света от них на оружии;
- переработка визуального отображения неба на всех локациях;
- настройка Oculus Audio на локациях Развязка и Маяк;
- изменение в системе работы активных наушников;
- изменение в системе воспроизведения фраз искусственного интеллекта, в частности, их частоты, громкости и позиционирования;
- исправление некорректного звучания и громкости выстрелов и взрывов на коротких дистанциях;
- исправление некорректных движений ботов в положении лёжа.
После данного технического патча состоится переход на версию Unity 2021. Разработчики утверждают, что он позволит внедрять новые технологии, направленные на оптимизацию и обновление графики, в том числе поддержку HDR, сокращение потребления оперативной памяти за счёт оптимизации хранения ресурсов локаций и предметов.
Далее в дорожной карте обновлений следует патч 0.13.1.0, список его основных изменений выглядит следующим образом:
- постепенное увеличение игроков и ботов в рейде до 60;
- улучшение регистрации попаданий;
- заметное повышение частоты кадров в онлайновых рейдах;
- оптимизация сетевого соединения;
- увеличение точности позиционирования (совпадение позиции) игроков на сервере и клиенте;
- уменьшение шанса возникновения рассинхронизации с сервером;
- оптимизация сетевого трафика;
- улучшенная система прорисовки полупрозрачных объектов;
- оптимизация потребления оперативной памяти, в том числе борьба с утечками памяти.
А вот уже более серьёзные изменения за собой влечёт контентный патч с порядковым индексом 0.14.0.0., который добавит в игру следующее:
- расширение улиц Таркова;
- БТР на локации «Улицы Таркова»;
- добавление нового босса на локации «Улицы Таркова»;
- волтинг;
- пластины в бронежилетах и переработка зон поражения;
- пресеты снаряжения;
- оружейные анимации при взаимодействии с укрытием;
- стрельба с левого плеча;
- расширение Убежища;
- рандомизация спавна контейнеров с лутом;
- переработка механики отдачи всех видов оружия;
- быстрая смена оружия на пистолет;
- износ глушителей, разный звук фильтрами, дозвуковые патроны;
- интерфейс зарядки патронов;
- смена яркости марок прицелов;
- переработка пользовательского интерфейса;
- ребаланс квестов;
- ребаланс уровней, скиллов, мастеринга;
- и многое другое.
Сроки выхода всех представленных обновлений и правок разработчики Escape from Tarkov пока не называют. Но представленная дорожная карта даёт понять, какие именно преобразования должны случиться с игрой в самом ближайшем будущем.