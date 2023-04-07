Разработчики из CD Projekt RED намерены уже 11 апреля добавить в ролевый экшен Cyberpunk 2077 поддержку технологии трассировки пути. Сегодня, за четыре дня до выхода апдейта, авторы выпустили специальное поясняющее видео, которое в деталях рассказывает, как игра будет работать с активированным режимом Ray Tracing: Overdrive.
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В представленном видеоролике, который вошёл в новую рубрику «Тонкости настройки», рассказывается, что с технологией трассировки пути глобальное освещение в Cyberpunk 2077 существенно отличается от того, что было реализовано ранее, поскольку с данной технологией свет ведёт себя более реалистично и естественно.
Разработчики уверяют, что игроки смогут заприметить разницу везде — и в закрытых локациях, и в открытом мире. Представители CD Projekt RED заверили, что технология трассировки пути позволила им сделать так, чтобы каждый источник света, вне зависимости от их количества, создавал тени. Раньше у авторов действовало перманентное ограничение — 10 источников света с тенями в сцене.
За такие красивости, разумеется, придётся, конечно же, мириться со снижением производительности. При активации Ray Tracing: Overdrive возникает серьёзная нагрузка на графический процессор, которая окажется на 30-40% больше, чем в обычном режиме.
По представленной в ролике информации, без трассировки пути и DLSS 3 частота кадров составляла около 127 кадров/с, тогда как в режиме RT: Overdrive — около 83 кадров/с.
Тестирование проводились на ПК с процессором AMD Ryzen 9 7900X, видеокартой RTX 4090, 128 ГБ оперативной памяти DDR5 при разрешении 4K и максимальных настройках графики.