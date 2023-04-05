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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Квест-директор Cyberpunk 2077 дал понять, что из игры убрали метро и бег по стенам «не просто так»
Не успели доделать и досконально проработать, если уж совсем коротко.
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После релиза Cyberpunk 2077 в декабре 2020 года многие игроки справедливо раскритиковали разработчиков из CD Projekt RED за качество финального продукта. Авторов ролевого экшена ругали не только за смешные баги, проблемы с производительностью и неудовлетворительное состояние клиента на консолях прошлого поколения.

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Как оказалось, финальная версия Cyberpunk 2077 лишилась многочисленных механик и геймплейных особенностей, о которых было заявлено задолго до релиза. Из самых очевидных лишений стоит вспомнить о системе метро, беге по стенам и полноценной репутации героя (она повышается в игре, но влияет только на «волны» и количество выдаваемых заданий).

Так вот, о самом факте удаления разных механик и элементов из Cyberpunk 2077 рассказал квест-директор студии CD Projekt RED Павел Саско в рамках недавнего стрима. Разработчик дал понять, что команда принимает такие решения не просто так.

«Когда ты работаешь над игрой, то в твои обязанности дизайнера входит оценка тех или иных элементов, чтобы понять, какой именно контент должен попасть в финальную версию. Когда качество определённых элементов находится на низком уровне, ты начинаешь понимать, что нет никакого способа довести их до уровня проработки сюжетных квестов, локаций и геймплейных особенностей», — пояснил Павел Саско.

Квест-директор польской студии пояснил, что команда разработчиков стремится делать свои игры более глубокими и богатыми на контент. Мол, разработчики всегда ставят перед собой цель — выпустить игру на пределе свои возможностей.

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Напомним, до конца текущего года Cyberpunk 2077 должна получить крупное дополнение Phantom Liberty, которое станет первым и единственным сюжетным расширением для ролевого экшена. Внешность и голос одному из ключевых персонажей аддона подарил актёр Идрис Эльба. О выходе первого тизера и сюжетного трейлера мы вас оперативно информировали. Кстати, на днях CD Projekt RED пообещала обнародовать много интересных деталей о Phantom Liberty уже в июне — ждать осталось недолго.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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