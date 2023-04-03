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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Бета-версия с большими проблемами: Специалисты Digital Foundry проверили The Last of Us Part I для ПК
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То, что PC-версия The Last of Us Part I обернулась настоящим провалом в плане технического исполнения, известно уже, пожалуй, каждому, кто следит за игровой индустрией. Компьютерная версия ремейка культовой игры отличается отсутствием оптимизации, чудовищно долгим временем загрузки, а также огромным количеством технических недоработок. За всё это The Last of Us Part I на ПК получила разгромные рейтинги, и вот, сегодня с вердиктом выступили специалисты из Digital Foundry, занимающиеся техническими обзорами видеоигр.

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Если говорить коротко, то PC-версию The Last of Us Part I в Digital Foundry назвали «бетой», нуждающейся в работе по оптимизации и в большом количестве обновлений. На сегодняшний день проект имеет запредельные системные требования, которые не под силу «тянуть» среднестатистическому игровому компьютеру. Игра отличается колоссальной прожорливостью в плане видеопамяти при учёте полного отсутствия разницы в качестве текстур с версией для PlayStation 5, а также максимально нагружает даже самые производительные центральные процессоры.

Немаловажным в Digital Foundry посчитали отметить, что время загрузки PC-версии The Last of Us Part I в несколько раз превосходит таковое в версии для PlayStation 5, разумного объяснения чему также не имеется.

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Подытожив, специалисты Digital Foundry сочли PC-порт проекта неготовым к употреблению, отметив, что маловероятно, что авторы и прочие ответственные лица не знали о текущем состоянии дел. Поверить в это и впрямь трудно, однако в современном геймдеве процесс тестирования деградировал до такой степени, что его, похоже, попросту перестали проводить.

#sony #naughty dog #the last of us part i
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