Разработчики из компании Bloober Team опубликовали 11-минутный ролик с демонстрацией реального геймплея хоррора Layers of Fear, который создаётся на базе движка Unreal Engine 5. Как таковых сражений или напряжённых сцен в нём нет, зато полно исследований локаций и мистических происшествий.
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Напомним, Layers of Gear будет в полной мере использовать возможности движка Unreal Engine 5, включая технологию освещения Lumen, трассировку лучей, HDR и прочее.
«Серия, оставившая глубокий след в жанре психологических хорроров от первого лица с упором на сюжет, вновь возвращается на экраны, чтобы рассказать заключительную леденящую кровь историю в цикле Layers of Fear. Новый релиз станет кульминацией признанной критиками серии, так как содержит Layers of Fear и Layers of Fear 2, а также весь дополнительный контент (включая новое дополнение The Final Note, позволяющее взглянуть на историю Layers of Fear под другим углом) и совершенно новую историю писателя, которая свяжет все сюжеты воедино», — гласит официальное описание проекта в Steam.
Layers of Fear на Unreal Engine 5 выйдет в июне текущего года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.