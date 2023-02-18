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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
«Королева Ничего» — новая героиня стратегии Age of Darkness: Final Stand
И персонаж интересный, и задумка впечатляет.
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Разработчики из PlaySide совместно с издательством Team17 представили трейлер мрачной фэнтезийной стратегии с элементами выживания Age of Darkness: Final Stand. Опубликованный материал посвящён героине по имени Аэлис Сирен, которую тут называют «Королевой Ничего» (Queen of Nothing).

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Авторы стратегии рассказали о персонаже, показали её боевые навыки в действии и выдали увесистую предысторию Аэлис с привязкой на антураж здешней вселенной. Да и странный титул, «Королева ничего», тоже появился не просто так.

Аэлис была последней в семье Сирен, а это означало, что она никогда не стала бы королевой. Тем не менее, Аэлис взяла своё будущее в свои руки и зарекомендовала себя как самостоятельная королева. Она решила полагаться исключительно на свои собственные навыки, а не на свою фамилию.

Девушка бесконечно тренировалась, чтобы развить физические навыки, которые принесут ей успех в бою, а также оттачивала свое боевое мастерство под руководством Эдвина Эверарда. Фактически, Аэлис была протеже Эдвина, пока семья Сирен не была свергнута и уничтожена Империей Альдеринов. Эдвин не закончил её обучение, когда разразилась война, и думал, что она умерла в тот день.

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Пока Аэлис лежала на дне несколько месяцев, она начала собирать союзников и информацию, что привело к возникновению движения Восстания. Подробнее о новом персонаже можно прочитать в отдельной заметке.
#team17 #playside #age of darkness
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