И персонаж интересный, и задумка впечатляет.

Разработчики из PlaySide совместно с издательством Team17 представили трейлер мрачной фэнтезийной стратегии с элементами выживания Age of Darkness: Final Stand. Опубликованный материал посвящён героине по имени Аэлис Сирен, которую тут называют «Королевой Ничего» (Queen of Nothing).

реклама

Авторы стратегии рассказали о персонаже, показали её боевые навыки в действии и выдали увесистую предысторию Аэлис с привязкой на антураж здешней вселенной. Да и странный титул, «Королева ничего», тоже появился не просто так.

Аэлис была последней в семье Сирен, а это означало, что она никогда не стала бы королевой. Тем не менее, Аэлис взяла своё будущее в свои руки и зарекомендовала себя как самостоятельная королева. Она решила полагаться исключительно на свои собственные навыки, а не на свою фамилию.

Девушка бесконечно тренировалась, чтобы развить физические навыки, которые принесут ей успех в бою, а также оттачивала свое боевое мастерство под руководством Эдвина Эверарда. Фактически, Аэлис была протеже Эдвина, пока семья Сирен не была свергнута и уничтожена Империей Альдеринов. Эдвин не закончил её обучение, когда разразилась война, и думал, что она умерла в тот день.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Пока Аэлис лежала на дне несколько месяцев, она начала собирать союзников и информацию, что привело к возникновению движения Восстания. Подробнее о новом персонаже можно прочитать в отдельной заметке.