Предполагалось, что PC-версия The Last of Us Part I, представляющей собой ремейк культового проекта от Naughty Dog, поступит в продажу уже через месяц — в начале марта. Но, как оно часто бывает в современной игровой промышленности, планам не суждено было исполниться в их первоначальном виде: релиз обновлённой версии приключений Элли и Джоэла на персональных компьютерах отложили почти на месяц — до 28 марта.
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По словам разработчиков, им необходимо дополнительное время, чтобы доработать проект. Что конкретно помешало планам по выпуску игры в начале марта, не уточняется.
Как бы то ни было, PC-геймеры ждут The Last of Us уже без малого десять лет, и в масштабах столь длительного ожидания лишний неполный месяц — это ничто; можно и подождать.