Ждали 10 лет, можно ещё несколько недель подождать.

Предполагалось, что PC-версия The Last of Us Part I, представляющей собой ремейк культового проекта от Naughty Dog, поступит в продажу уже через месяц — в начале марта. Но, как оно часто бывает в современной игровой промышленности, планам не суждено было исполниться в их первоначальном виде: релиз обновлённой версии приключений Элли и Джоэла на персональных компьютерах отложили почти на месяц — до 28 марта.

реклама

По словам разработчиков, им необходимо дополнительное время, чтобы доработать проект. Что конкретно помешало планам по выпуску игры в начале марта, не уточняется.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Как бы то ни было, PC-геймеры ждут The Last of Us уже без малого десять лет, и в масштабах столь длительного ожидания лишний неполный месяц — это ничто; можно и подождать.