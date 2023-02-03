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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Выход PC-версии The Last of Us Part I отложили до конца марта
Ждали 10 лет, можно ещё несколько недель подождать.
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Предполагалось, что PC-версия The Last of Us Part I, представляющей собой ремейк культового проекта от Naughty Dog, поступит в продажу уже через месяц — в начале марта. Но, как оно часто бывает в современной игровой промышленности, планам не суждено было исполниться в их первоначальном виде: релиз обновлённой версии приключений Элли и Джоэла на персональных компьютерах отложили почти на месяц — до 28 марта.

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По словам разработчиков, им необходимо дополнительное время, чтобы доработать проект. Что конкретно помешало планам по выпуску игры в начале марта, не уточняется.

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Как бы то ни было, PC-геймеры ждут The Last of Us уже без малого десять лет, и в масштабах столь длительного ожидания лишний неполный месяц — это ничто; можно и подождать.

#naughty dog #the last of us #the last of us part i
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