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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
После выхода Need for Speed Unbound из Criterion ушли сразу несколько ветеранов студии
Удивительно, что вся студия дружно не ушла.
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-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Состоявшийся в начале декабря релиз Need for Speed Unbound можно назвать, мягко говоря, неоднозначным: меньшая часть геймеров оказалась всем довольна, большая часть же оказалась неприятно удивлена местной неубедительной физикой, а также тем обстоятельством, что ничего нового Unbound в серию Need for Speed не вносит. В связи с этим любопытной выглядит сегодняшняя новость о том, что разработавшую проект студию Criterion Games покинули сразу пять ветеранов.

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Как сообщает издание GamesIndustry, из Criterion ушли генеральный менеджер Мэтт Уэбстер, исполнительный продюсер Пит Лейк, технический директор Андрей Шайрес, руководитель производственного направления Алан Макдейрмант, а также главный по контенту Стив Апхилл. Все они проработали в Criterion от десяти до двадцати шести лет.

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<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Примечательно, что все пятеро ушли одновременно и, по всей видимости, в едином направлении — искать новые возможности. Очевидно, что команда намеревается создать новый коллектив, костяком которого они сами и станут.

#electronic arts #criterion games #need for speed unbound
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