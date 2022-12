Удивительно, что вся студия дружно не ушла.

Состоявшийся в начале декабря релиз Need for Speed Unbound можно назвать, мягко говоря, неоднозначным: меньшая часть геймеров оказалась всем довольна, большая часть же оказалась неприятно удивлена местной неубедительной физикой, а также тем обстоятельством, что ничего нового Unbound в серию Need for Speed не вносит. В связи с этим любопытной выглядит сегодняшняя новость о том, что разработавшую проект студию Criterion Games покинули сразу пять ветеранов.

реклама

Как сообщает издание GamesIndustry, из Criterion ушли генеральный менеджер Мэтт Уэбстер, исполнительный продюсер Пит Лейк, технический директор Андрей Шайрес, руководитель производственного направления Алан Макдейрмант, а также главный по контенту Стив Апхилл. Все они проработали в Criterion от десяти до двадцати шести лет.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Примечательно, что все пятеро ушли одновременно и, по всей видимости, в едином направлении — искать новые возможности. Очевидно, что команда намеревается создать новый коллектив, костяком которого они сами и станут.