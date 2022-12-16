Состоявшийся в начале декабря релиз Need for Speed Unbound можно назвать, мягко говоря, неоднозначным: меньшая часть геймеров оказалась всем довольна, большая часть же оказалась неприятно удивлена местной неубедительной физикой, а также тем обстоятельством, что ничего нового Unbound в серию Need for Speed не вносит. В связи с этим любопытной выглядит сегодняшняя новость о том, что разработавшую проект студию Criterion Games покинули сразу пять ветеранов.
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Как сообщает издание GamesIndustry, из Criterion ушли генеральный менеджер Мэтт Уэбстер, исполнительный продюсер Пит Лейк, технический директор Андрей Шайрес, руководитель производственного направления Алан Макдейрмант, а также главный по контенту Стив Апхилл. Все они проработали в Criterion от десяти до двадцати шести лет.
Примечательно, что все пятеро ушли одновременно и, по всей видимости, в едином направлении — искать новые возможности. Очевидно, что команда намеревается создать новый коллектив, костяком которого они сами и станут.