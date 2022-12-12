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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Зарубежные розничные сети уже продают Need for Speed Unbound с огромными скидками
Кажется, не пошло.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 MSI Gaming по цене Palit
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Быть может, Need for Speed Unbound и получила тёплые отзывы от преданных фанатов серии, но с продажами у проекта явно всё не так радостно, как можно себе представить. В частности, на выходных на Reddit стали появляться скриншоты со страниц зарубежных розничных сетей, где Need for Speed Unbound продают со скидками, доходящими до 40 % — вместо базовой цены в $70 игрокам предлагают заплатить $42.

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Учитывая, что с момента релиза Need for Speed Unbound прошло всего десять дней, а на момент появления информации на Reddit и вовсе — неделя, ситуацию иначе как печальной не назовёшь. Очевидно, геймеры в массе своей не оценили новинку или же ожидают её появления в подписке EA Play и Game Pass.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4080 MSI Gaming в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Важно также отметить, что речь пока идёт непосредственно о физических копиях, но наверняка Need for Speed Unbound станет одной из главных героинь грядущих рождественских и новогодних распродаж.

#electronic arts #criterion games #need for speed unbound
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