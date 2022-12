Кажется, не пошло.

Быть может, Need for Speed Unbound и получила тёплые отзывы от преданных фанатов серии, но с продажами у проекта явно всё не так радостно, как можно себе представить. В частности, на выходных на Reddit стали появляться скриншоты со страниц зарубежных розничных сетей, где Need for Speed Unbound продают со скидками, доходящими до 40 % — вместо базовой цены в $70 игрокам предлагают заплатить $42.

Учитывая, что с момента релиза Need for Speed Unbound прошло всего десять дней, а на момент появления информации на Reddit и вовсе — неделя, ситуацию иначе как печальной не назовёшь. Очевидно, геймеры в массе своей не оценили новинку или же ожидают её появления в подписке EA Play и Game Pass.

Важно также отметить, что речь пока идёт непосредственно о физических копиях, но наверняка Need for Speed Unbound станет одной из главных героинь грядущих рождественских и новогодних распродаж.