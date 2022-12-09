Как вы все хорошо знаете, русская локализация в The Witcher 3 Wild Hunt хоть и выполнена на высоком уровне, но из-за особенностей игры русскоязычные фразы должны были по продолжительности точно соответствовать кадровому времени, предоставляемому персонажам. Как следствие, русская озвучка то ускорялась, то замедлялась, чтобы синхронизироваться с оригинальной, что приводило к потешным явлениям, в своё время растащенным на мемы. Исправить это безобразие, впрочем, решились только сейчас — и то, в составе обновления, которое будет применено 14 декабря.
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По словам старшего менеджера CD Projekt RED по локализации Александра Радкевича, девелоперы доработали русскую локализацию, устранив «практически все проблемы» с ускорением и замедлением реплик персонажей. Вдобавок разработчики потратили массу времени на проверку и исправление мелких ошибок в текстах, а также внесли изменения в некоторые диалоговые реплики. Если верить Радкевичу, то был полностью вычитан весь игровой текст, который суммарно превышает миллион слов.
Напоминаем, что так называемый некстгенный патч является бесплатным для всех обладателей игры. Усовершенствования распространяются на версии The Witcher 3 для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.