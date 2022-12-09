Нет, не радикально, как можно было бы подумать исходя из действий CD Projekt в этом году, а правильно.

Как вы все хорошо знаете, русская локализация в The Witcher 3 Wild Hunt хоть и выполнена на высоком уровне, но из-за особенностей игры русскоязычные фразы должны были по продолжительности точно соответствовать кадровому времени, предоставляемому персонажам. Как следствие, русская озвучка то ускорялась, то замедлялась, чтобы синхронизироваться с оригинальной, что приводило к потешным явлениям, в своё время растащенным на мемы. Исправить это безобразие, впрочем, решились только сейчас — и то, в составе обновления, которое будет применено 14 декабря.

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По словам старшего менеджера CD Projekt RED по локализации Александра Радкевича, девелоперы доработали русскую локализацию, устранив «практически все проблемы» с ускорением и замедлением реплик персонажей. Вдобавок разработчики потратили массу времени на проверку и исправление мелких ошибок в текстах, а также внесли изменения в некоторые диалоговые реплики. Если верить Радкевичу, то был полностью вычитан весь игровой текст, который суммарно превышает миллион слов.

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Напоминаем, что так называемый некстгенный патч является бесплатным для всех обладателей игры. Усовершенствования распространяются на версии The Witcher 3 для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.