Летом прошлого года состоялся официальный полноценный релиз The Witcher Monster Slayer — мобильного AR-проекта, по своей сути напоминающего Pokemon GO: вам нужно бродить по окрестностям и сражаться с генерируемыми монстрами, «очищая» от них округу. К сожалению, игра появилась в неудачное время: во-первых, тренд уже был задан Pokemon GO и все гуляли по улицам именно в поисках «карманных монстров», а во-вторых, во время пандемии и самоизоляции особо не разгуляешься.
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Как следствие, особой популярности The Witcher Monster Slayer не снискала, и спустя полтора года разработчики приняли единственно верное решение — о закрытии проекта. Игра будет снята с продажи в App Store и Google Play уже 31 января наступающего года, а пятью месяцами позже — 30 июня — будут закрыты и её серверы.
Несмотря на то, что The Witcher Monster Slayer постиг полный коммерческий провал, официальной причиной снятия проекта с продажи в CD Projekt назвали желание сосредоточиться на основных игровых проектов.